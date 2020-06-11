Напевно ви чули, що можна приготувати шоколадний кекс у мікрохвильовці. І ми знайшли простий і швидкий рецепт цієї страви, яку зможе приготувати навіть недосвідчена господиня!

Записуйте покроковий рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці.

Необхідні інгредієнти:

3 ст. л. цукру;

4 ст. л. борошна;

2 ст. л. какао;

1 яйце;

3 ст. л. молока (можна замінити нежирними вершками);

3 ст. л. розтопленого вершкового масла або олії.

Беремося до приготування!

Рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці. Крок 1

Борошно просіваємо через сито. Додаємо цукор, какао і ретельно перемішуємо.

Рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці. Крок 2

В окремій посудині змішуємо яйце, молоко і масло до однорідності.

Рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці. Крок 3

До рідкої суміші всипаємо суху, з цукром і какао. Замішуємо тісто.

Рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці. Крок 4

Викладаємо тісто у змащену маслом форму. Вона може бути будь-якою – від звичайної чашки до фігурної силіконової.

Рецепт шоколадного кексу в мікрохвильовці. Крок 5

Виставляємо в мікрохвильовці максимальну потужність і випікаємо наш десерт 5-7 хвилин. Якщо ви вибрали велику форму – до 15 хвилин

Наш шоколадний кекс готовий! До речі, за смаком ви можете додати в тісто горіхи, сухофрукти, шматочки шоколаду – на що вистачить фантазії! А перед подачею посипте кекс цукровою пудрою. Смачного!

Фото: istock

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