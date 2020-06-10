Дізнайтеся легкі методи заморозки полуниці на зиму: цілою, у вигляді брусочків та в ягідному сиропі

Здавалося б, як можна заморозити полуницю неправильно? Та якщо, дістаючи пакет з морозилки, ти відламуєш ягоди від величезної злиплої брили чи не можеш зрозуміти, чому така смачна полуниця на смак як трава, то щось явно пішло не так. Ми розповімо, як правильно заморозити полуницю, щоб при подальшому її використанні полегшити вживання.

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Перший етап – підготовка сировини. При будь-якому методі заморозки полуницю потрібно добре промити в теплій воді, дати їй стекти, відірвати хвостики, перебрати й залишити на годину висохнути. А тепер беремося до заготовок на зиму!

Морозимо полуницю цілою

Перед заготівлею ягід на зиму ми радимо відразу розділяти «сировину» за типом її використання. У цьому випадку важливо, щоб полуниця не прилипала одна до одної й виглядала красиво.

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Відберіть непошкодженій ягоди великого і середнього розміру. Оберніть дощечку плівкою й викладіть ягоди так, щоб вони не торкалися одна одної. Залиште їх у морозилці на 5-10 хвилин. Плівка важлива в цьому процесі, тому що в іншому випадку ягоди намертво пристануть до дошки. Після дістаньте підморожені ягоди полуниці, порційно розкладіть у зип-пакети й відправляйте на тривале зберігання. Важливо, щоб у пакетах не було зайвого повітря. Його можна прибрати, закривши пакет не повністю, і за допомогою звичайної трубочки для соку вдихнути зайве повітря. Цілі красиві ягоди можна подавати на святковий стіл, використовувати як начинку для вареників та пирогів, а також прикрашати десерти та торти.

Полуниця в сиропі

Третину приготовленої для заморозки полуниці подрібніть у блендері з цукром. На 500 г ягід – 100 г цукру. Решту ягоди розкладіть у ємності для заморозки й залийте однорідним пюре. Важливо, щоб кришка ємності прилягала щільно, інакше на ягодах буде утворюватися іній. Для цього типу заморозки ягоди можуть бути невеликі й неідеальні. Можна подавати як окремий десерт, з сирниками, сиром або робити ягідний смузі.

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Полуничні брусочки

Відмінний варіант заморозки ягід із дрібними вадами. Перемеліть полуницю без цукру в блендері й розлийте пюре по ємностях. Краще використовувати силіконові форми для випічки – легше буде діставати заморожені брусочки. Наповнивши форми до половини, залиште їх у морозилці на 30 хвилин. Після витягніть брусочки і складіть їх у зип-пакет. А потім відправте на тривале зберігання до морозилки. Важливо, щоб пакет був щільно закритий. Розморожувати теж просто – покладіть один брусок у чашку й відправте у звичайне відділення холодильника. В результаті ви отримаєте відмінний соус для сирників і зможете нагодувати трьох людей смачним сніданком.

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Смачного!

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