Які симптоми у коронавірусу? Будь напоготові
Коронавірус з Китаю вразив всю планету. Все почалося в грудні 2019 року в місті Ухань і триває до сих пір. Переходьте на цей сайт, щоб знати актуальну інформацію про цю пандемію у всьому світі. Оперативна інформація щодо ситуації в Україні публікується на офіційних сайтах МОЗ, ВООЗ та телеграм-каналі Коронавірус_інфо, що верифікований МОЗ України.
Коронавірус: що ми про нього знаємо?
За інформацією МОЗ, коронавірус – це сімейство респіраторних вірусів, що призводить до застуди і серйозних проблем із диханням. На зараз він може викликати важку пневмонію. Відомо, що цей вірус передається повітряно-крапельним шляхом і від тварин до людей. Як можна підхопити коронавірус:
Профілактика коронавірусу: заходи, щоб не заразитися
- повітряно-крапельним шляхом (хтось чхав або кашляв поблизу від вас). Важливо! Цей вірус не передається через повітря на великі відстані. Лікарі рекомендують дотримуватися дистанції від метра до потенційно хворих.
- через дотики (рукостискання, дотик до поручнів, ручок в місцях з великою прохідністю людей, а після дотику до обличчя брудними руками).
Коронавірус: сиптоми
Коронавірус можна сплутати з грипом. Та в цьому випадку першіння та болю в горлі нема. Основні сіптоми коронавірусу:
- підвищена температура,
- кашель,
- утруднене дихання.
Коронавірус: де пройти тест
Якщо ти виявив (-а) схожі симптоми, то рішення є. Нерви тут не допоможуть, а от обережність і самоізоляція не дозволить вірусу поширитися. Ні в якому разі не займайся самолікуванням, тим більше народними засобами. Вже доведено, що ні цибуля, ні інші припарки, інгаляції над картоплею нічого не дають.
Насамперед потрібно залишитися вдома і нікуди не виходити. Слава службам доставки. Все, що потрібно можна замовити онлайн. Але не забудь надіти медичну маску і рукавички, коли будеш забирати товари.
По-друге – відразу звернися до лікаря за діагностикою. Після розмови з ним ти дізнаєшся, чи варто “ставити собі діагноз” – коронавірус.
Якщо підозра підтвердилося, то третій крок – пройти тест. У Києві його можна зробити ось в цих лікарнях:
- Олександрівська клінічна лікарня (Шовковична, 39/1),
- Київська міська лікарня №4 (Солом’янська, 17),
- Київська клінічна лікарня №9 (Ризька, 1),
- дитяча клінічна лікарня №1 (Богатирська, 30),
- дитяча клінічна лікарня №2 (проспект Алішера Навої),
- 3 міська дитяча інфекційна лікарня (Дегтярівська, 23),
- Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини (Героїв Сталінграда, 16).
У цих лікарнях тест зроблять безкоштовно, якщо є направлення від лікаря. Якщо ти живеш в іншому місті, то радимо зателефонувати в міську лікарню і дистанційно з’ясувати це питання. В мединих закладах зобов’язані робити тест людям, у яких лікарі підтвердили підозру на коронавірус.
Краще берегти себе і рідних – проводити час вдома, приділити увагу тим справам, які завжди відкладалися, можна спланувати прогулянки в парках, зберігаючи дистанцію від інших людей. І, звичайно, зверни увагу на підтримку імунітету. Турбота про себе – найважливіше. Будьте здорові!
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