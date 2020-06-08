Місячний календар стрижок на червень 2020 вже є на сайті Нового каналу! Читай і дізнайся, коли фарбувати волосся, коли стригтися, а коли краще цього не робити

Місячний календар на червень 2020: коли стригти волосся

1, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27 28 червня 2020 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем на червень 2020 року, саме в ці дати варто ходити в салон або додому до перукаря, якщо твоя мета – підрівняти кінчики, вкоротити локони або кардинально змінити зачіску. Результат перевершить усі твої очікування!

До слова, похід до перукаря у ці дати, якщо вірити місячному календарю стрижок на червень 2020 року, позитивно вплине не тільки на стан волосся, але й на твоє фінансове становище. Локони наситяться енергією і силою, а у тебе відкриються нові потоки грошового успіху. Більш докладні рекомендації щодо поліпшення матеріального стану шукай на сторінках Нового каналу, в матеріалі – фінансовий гороскоп на червень 2020.

Місячний календар на червень 2020: коли не варто стригти волосся

2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 червня 2020 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Якщо вірити місячному календарю на червень 2020 року, похід до перукаря у ці дати не принесе користі волоссю. Є ймовірність «напоротися» на майстра-аматора, який усього одним рухом може зіпсувати твою шевелюру.

Звичайно ж, може трапиться так, що для походу до перукаря тобі підійдуть тільки ці дати. Не біда! Щоб уникнути неприємностей, тобі потрібно прискіпливо поставитися до вибору майстра та контролювати процес «від і до». Найменш небезпечні дні, згідно з місячним календарем стрижок на червень 2020 року, – 10, 15 і 24 червня.

Місячний календар на червень 2020: коли фарбувати волосся

1, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27 28 червня 2020 року – сприятливі дні для фарбування волосся! Давно мріяла кардинально змінити імідж? Хотіла пофарбувати волосся у незвичайний колір? Вперед! У ці дати результат візит до перукаря перевершить усі очікування. Кольори ляжуть рівно, фарба не зашкодить волоссю, а тільки зробить його шовковистим і блискучим. Кайф!

Зазначимо, що в нашому списку є особлива дата, яка володіє величезною енергетичною силою, – 25 червня. Зважившись на зміну іміджу в цей день, ти не тільки «прокачаєш» свій зовнішній вигляд, але й привернеш увагу Купідона. Нова зачіска подарує тобі впевненість у собі, що неможливо буде не помітити! Більше про те, у яких знаків Зодіаку є шанси зустріти кохання усього життя після походу до перукаря, читай на сторінках Нового каналу, в матеріалі – любовний гороскоп на червень 2020.

Місячний календар на червень 2020: коли не варто фарбувати волосся

2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30 червня 2020 року – несприятливі дні для фарбування волосся! Якщо вирішиш на зміну іміджу в ці дати, висока ймовірність «спалити» локони або отримати в результаті «плямистий» відтінок. Хочеш уникнути неприємностей? Краще вибери для походу до перукаря більш відповідну дату.

Фото: istock

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