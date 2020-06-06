Трійця в 2020 році святкується в один день і католиками, і православними. І ця синхронізація – дуже рідкісний випадок збігу дат обрядів. Адже лыточислення у католиків і православних обчислюється за різними календарями – Григоріанським і Юліанським.

Коли Трійця?

У 2020 році Трійця відзначається в неділю, 7 червня. Дата святкування щороку різна і відраховується від дати святкування Великодня. Православні об’єднують Зішестя Святого Духа і День Святої Трійці, тому відраховують 50 днів після Великодня. А католики розділяють ці релігійні події, тому визначаючи дату Трійці, відраховують сім днів після П’ятидесятниці. В Україні понеділок після Трійці – вихідний день.

Що святкують на Трійцю?

За віруваннями, на 50-й день після воскресіння Христа на його апостолів зійшов Святий Дух. Тому в народі свято називають – П’ятидесятниця. У християнстві ця подія вважається одною з найважливіших. Адже вшановують Святу Трійцю: Отця, Сина і Святого Духа.

В цю священну неділю обов’язково проводять Божественні літургії та вечірні служби, а церкви і храми прикрашають гілками зелені, які символізують Святий Дух. Напередодні, в суботу, священнослужителі поминають покійних.

Традиції Трійці

У цей день заборонено працювати і займатися домашніми справами. Тому всі приготування і генеральне прибирання будинку роблять у п’ятницю.

Віруючі обов’язково йдуть на службу з зеленими гілочками або високою свіжоскошеною травою, щоб освятити її та принести в будинок частинку святості. Дехто вірить, що ці символи допоможуть уберегти будинок від злих духів.

Трійця – сімейне торжество. Тому родичі відзначають його разом за святковим столом. Прийнято, що до Трійці господиня пече коровай, який символізує добробут і процвітання роду.

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