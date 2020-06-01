У 2020 літо – особливо довгоочікуване! Нарешті можна буде спокійно вийти на прогулянку, влаштувати невелику вечірку з друзями і, звісно ж, романтичне побачення з коханою людиною! Напевно ви чекаєте від літа 2020 кохання та пригод, і все точно буде, потрібно лише прислухатися до порад зірок! Читайте наш любовний гороскоп на червень 2020 для всіх знаків зодіаку і дізнайтеся, які сюрпризи в особистому житті вас чекають у першому літньому місяці!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Беріть свою другу половинку і терміново – у відпустку! Зірки пророкують вам мегакруті емоції і яскраві враження! А якщо коханої людини поруч немає, не варто засмучуватися, саме в червні маєте величезний шанс зустріти свого ТОГО САМОГО. І як ви здогадуєтеся, зустріти його значно простіше на морському березі, ніж в офісі, тож у будь-якому випадку – бігом за квитками у відпустку, поїзди вже ходять, тож дороги відкриті!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Для вас, Тельці, червень – це місяць вечірок і зустрічей з друзями, за якими ви напевно скучили! Саме вони допоможуть вам відволіктися від робочої рутини і відмінно провести час. Слухайте музику, робіть сотні фото, щоб, коли літо закінчиться, сонячні знімки ще довго нагадували вам про відпочинок, навіть якщо він буде в межах міста, а не на морському узбережжі. До речі, невеликі вечірки, які будуть точно популярні цього літа, відмінне місце для знайомств, адже там збираються люди зі схожими інтересами. Тож не проґавте свій шанс!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки, на вас чекає дещо дуже гаряче: пристрасний роман або незабутній флірт – відчуєте самі! Головне – не сидіти на місці! Ви так часто відмовляєтеся від пропозицій друзів кудись піти, що скоро вас зовсім перестануть кликати на вечірки, і море можливостей, які могли б перед вами відкритися, ризикують промайнути повз. Відкладіть робочі документи і вперед, до пригод! Не бійтеся ризикувати, червень готує безліч сюрпризів, але тільки найсміливішим!

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки, вам час трохи відволіктися від любовних справ та активної діяльності. Червень – місяць спокою, тому спрямуйте всю свою енергію на роботу чи облаштування домівки. Можливо, ви стали менше уваги приділяти близьким людям? Варто замислитися над облаштуванням сімейного вогнища. Впевнені, вашій половинці трохи набридло, що ви постійно зайняті, і вона радітиме трохи відпочити і провести час із вами удвох у спокійній атмосфері!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Досить дбати про всіх навколо! Вимикаємо режим «мати Тереза» і згадуємо про себе-коханих. Записуємось у СПА, на стрижку, можна навіть виїхати на пару днів кудись за місто і просто провести час наодинці з самими собою і природою, насолоджуючись тишею і спокоєм. Зробіть те, що давно хотіли, але на що ніяк не знаходили часу: підіть на курси іспанської, купіть велосипед, запишіться в зал або басейн… Літо – найкращий час, щоб почати свою історію з чистого аркуша!

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Для вас, Діви, червень – місяць романтики. Якщо у вас є кохана людина, подбайте про те, щоб провести з нею якомога більше часу. Сходіть кудись удвох, сплануйте спільну поїздку. А то за всіма турботами і справами ваше особисте життя встигло вкритися товстим шаром пилу. Це стосується і тих, у кого другої половинки немає: саме час відволіктися від роботи й озирнутися навколо: за сусіднім столом цілком може сидіти ваш суджений, а ви його так довго не помічали!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Час, нарешті, остаточно побороти свої нерішучість і сором. У тебе було достатньо часу на роздуми, і ти напевно вже знаєш точно, чого хочеш. Червень – час для нових перемог, і на любовному фронті зокрема. Наберіться сміливості і запропонуй симпатичному колезі разом випити кави в обід, або напишіть смс тому самому хлопцеві, з яким давно хочете сходити на побачення! Немає нічого неможливого, головне – вперед!

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Час здійснювати мрії! Напевно за час карантину ви встигли скласти список вкрай важливих справ. Час їх реалізовувати. Розпочніть з чогось простого, наприклад, із запису в салон краси або до стоматолога, а потім переходьте на складніший рівень, наприклад, сходити на побачення з тим хлопцем, який уже півроку кидає погляди, але так і не наважується до вас підійти. А там, дивись, і спільний список доведеться складати!

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці, літо 2020-го вам запам’ятається крутими змінами, якщо ви терміново навчитеся помічати можливості, які підкидає доля! Це може бути раптова пропозиція поїхати у відпустку з малознайомою компанією або довгоочікувана пропозиція про зміну роботи. Погоджуйтеся на будь-яку авантюру – результат вас приємно здивує. Головне, нічого не бійтеся, але все одно вмикайте голову у відповідальні моменти. Не переймайтеся про особисте життя, вас чекає дуже важливе знайомство в кінці місяця!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Аларм! Терміново вилазьте зі свого барлогу, здається, ви забули взагалі, як це – виходити на вулицю. А там на вас чекає велика любовна пригода, між іншим, тож збирайтеся, у вас попереду великий шлях романтики, побачень під літнім зоряним небом і солодких поцілунків під шум хвиль Все, як ви мріяли!

Водолій (21 січня – 18 лютого)

Водолії, червень зібрався вас закружляти! Потрібно лише віддатися повністю його владі і слідувати за знаками. Зірки обіцяють привести вас до вашої долі, якщо будете добре поводитися. Тож озирніться, перевірте, чи все у вашому житті готове до появи нової людини, чи очищена папка з минулим? Чи відчинені двері майбутньому?

Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби, ви ніби спеціально не бачите, яка удача перед вами! Всю весну зірки натякали вам, що людина, яку ви шукаєте, насправді вже поруч, потрібно тільки її помітити. У червні ви не зможете більше уникати зустрічей, і доля просто зіштовхне вас лобами. Будьте готові до несподіваної випадкової зустрічі, яка переверне ваше життя, і пам’ятайте – випадковості не випадкові!

Читай:

Гороскоп на 2020 рік для всіх знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на 2020 для всіх знаків зодіаку