Фруктовий мармелад – незвичний яскравий десерт, який обожнюю діти. Ти можеш створити будь-який колір та форму, міксувати смаки й експериментувати з подачею. До слова, це смачний десерт для тих, хто поститься. Записуй, як приготувати фруктовий мармелад. Ми покроково розписали увесь цей нескладний процес.

Фруктовий мармелад: рецепт

Інгредієнти

100 мл свіжовичавленого соку (будь-якого – яблучного, грушевого, апельсинового і т.д.)

100 мл води

5-6 ст.л. лимонного соку

60-70 г фруктози чи 2 чайні ложки цукру

20 г желатину

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Готуємо фруктовий мармелад покроково:

Желатин залий соком, ретельно перемішай і залиш, поки маса не розбухне. Фруктозу залий водою, доведи до кипіння і тримай на слабкому вогні 3-5 хвилин, постійно помішуючи. Зніми солодку воду з вогню, відразу додай масу з желатином, лимонний сік і гарненько перемішай до повної однорідності. Отриману суміш проціди, розлий по формах (чашкам) і постав у холодильник на 6-8 годин. Форми обирай силіконові – до них мармелад не буде прилипати. Або ж попередньо змасти форму маслом, так буде значно легше виймати десерт.

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Наш мармелад готовий! Смачного!

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