Загалом на вихідних українці проведуть третину місяця

У червні 2020 року на нас чекають додаткові вихідні! Така приємність випала для нас через свято Трійці та День Конституції України. Українці матимуть два додаткових вихідні понеділка.

Вихідні на Трійцю: 6, 7, 8 червня 2020 року.

Вихідні на День Конституції України: 27, 28, 29 червня 2020 року.

Решта вихідних у червні 2020 року – за планом, тобто ми будемо відпочивати у суботу та неділю.

І хоча карантин вже почали послаблювати, не варто забувати про симптоми коронавірусу та заходи запобіганню хвороби. Важливо носити маску, надягати рукавички, ретельно мити руки та користуватися дезінфікуючими засобами для рук, які містять від 70% спирту. А, за можливості, таки краще залишатися вдома.

Фото: IStock

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