Жульєн з куркою і печерицями: рецепт приготування покроково
Жульєн з куркою і грибами – смачна страва французької кухні. Вона готується невеликими порціями і подається як гаряча закуска до святкового столу. Та навіщо чекати особливих дат, якщо цю смакоту можна приготувати сьогодні ввечері. Тим більше, що рецепт жульєну з грибами і куркою дуже простий. Пропонуємо тобі побалувати близьких смачною сезонною закускою. Впевнені, вона сподобається усім!
Жульєн з куркою і печерицями: покроковий рецепт
Тобі знадобиться:
печериці – 500 г
філе куряче – 500 г
твердий сир – 250 г
перець, сіль, мелений мускатний горіх – за смаком
борошно – 2 ст. л.
цибуля – 1 шт.
вершки 10-20% – 500 мл
Починаємо готувати!
На розпечену пательню висип борошно і, постійно перемішуючи, злегка обсмаж його. Влий до борошна вершки, помішуючи цей соус. Доведи до кипіння і стеж, щоб не з’явилися грудочки.
Дрібно поріж цибулину середнього розміру і обсмаж її на олії. Додай нарізані соломкою гриби. Коли повністю випарується вся рідина, відправ у пательню порізане кубиками куряче філе, залий все вершковим соусом, додай спеції і, помішуючи, протушкуй.
Виклади курку з цибулею і грибами у глибоку форму, посип тертим сиром і постав у духовку при температурі 180°С на 30 хвилин.
Наш жульєн готовий! Смачного!
Фото – iStock.com
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