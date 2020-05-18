Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для знаку Овен говорить: те, що ти шукаєш, теж шукає тебе. Наберися терпіння. Роби свою справу, віддавайся роботі по повній, і результат не змусить себе довго чекати. Цей тиждень повністю присвяти кар’єрі.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для знаку Телець попереджає: менше говори, більше роби. Це стосується і особистого життя, і професійного. Проявляй ініціативу на роботі, показуй другій половинці, як сильно ти її потребуєш. Тільки вчинки цього тижня принесуть тобі щастя.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для знаку Близнюки говорить: наша найбільша сила – доброта та ніжність нашого серця. У тебе достатньо цієї сили, користуйся нею! Якщо бачиш, що хтось потребує тебе, не проходь повз. Простягни руку допомоги, й тобі відплатять тим же!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для знаку Рак попереджає: бережи своє здоров’я та нервову систему. Хтось так і хоче дошкулити тобі, але йому це не вдасться. Зберігай спокій та впевнено займайся своїми справами. Зірки прогнозують, що ти скоро отримаєш бажану відповідь, яку довго чекала.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для знаку Лев говорить: звертай увагу на дрібниці. Близьким так потрібна твоя увага. Від спілкування з рідними відчуєш прилив позитивної енергії та натхнення. Ти зміцниш свої погляди на життя та знайдеш можливість реалізувати задумане.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для знаку Діва попереджає: досить піклуватися про всіх на світі, зверни увагу на себе! Можеш дозволити собі заслужений відпочинок. Якщо цього не зробиш, твій начальник добровільно сам дасть тобі відпустку. Зірки шепочуть, є всі шанси зустріти другу половинку. Включи свою «кицю-мацицю» та тримай спину рівно!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для знаку Телец говорить: насправді життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо. Зірки прогнозують приємні сюрпризи в особистому житті, які, на жаль, можуть негативно позначитися на ефективності твоєї роботи. Тобі необхідно знайти баланс.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для знаку Скорпіон говорить: краса у всьому, але не всім дано це бачити. Зірки обіцяють переворот свідомості, зміну життєвих орієнтирів і поглядів на життя. Ти подивишся на все по-іншому, і це принесе гармонію. Але будь готова: цей процес може виявитися досить болючим.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для знаку Стрілець говорить: весь тиждень тебе переслідуватиме удача! Кожен новий проект, кожна ідея і задумка закінчуватимуться запаморочливим успіхом. Лови фортуну за хвіст! Не лінуйся, не відкладай роботу на потім. Хто знає, чи будеш ти таким же щасливчиком наступного тижня.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для знаку Козеріг попереджає: скоро на тебе проллється дощ успіху. На любовному фронті відбудуться приємні зміни, й кохання заповнить всю твою душу! Та й в професійній сфері очікується зліт. Підвищення зарплатні та нові перспективні проекти… І це тільки початок!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Г

ороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для знаку Водолій говорить: весь тиждень тебе переслідуватиме удача! Кожен новий проект, кожна ідея і задумка закінчуватимуться запаморочливим успіхом. Лови фортуну за хвіст! Не лінуйся, не відкладай роботу на потім. Хто знає, чи будеш ти таким же щасливчиком наступного тижня.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 травня для знаку Риби попереджає: перестань нервувати через дрібниці, не дай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся тільки позитивними думками. Пам’ятай: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

Фото: istockphoto