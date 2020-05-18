Хочеш дізнатися, як керувати фінансами, щоб гаманець завжди був повним? Читай фінансовий гороскоп на 2020 на сайті Нового каналу! А що ж тебе чекає в інших сферах життя? Про це ми розповімо тобі просто зараз. Гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку – далі в матеріалі!

Що нам готує Новий рік Металевого пацюка

Гороскоп на 2020 рік: Овен (21 березня – 20 квітня)

У першій половині року приділяй більше часу своїй родині та друзям. Добре думай, перш ніж щось говорити, ти можеш непомітно для себе образити близьку людину. Гороскоп на 2020 рік для Овнів говорить, якщо зіпсуєш стосунки з кимось у зимово-весняний період, їх вже не врятувати.

Що стосується другої половини року, зірки радять сконцентруватися на роботі та навчанні. Наприкінці осені перед тобою відкриються можливості для кар’єрного росту та самореалізації, і потрібно зуміти ними скористатися. Тому тіло та дух повинні бути в тонусі.

Гороскоп на 2020 рік: Телець (21 квітня – 21 травня)

Якщо вірити гороскопу на 2020 рік для знаку Телець, незабаром ти зустрінеш свою другу половинку. Кохання нагряне несподівано, і переверне все твоє життя з ніг на голову. В хорошому сенсі, звичайно ж!

Тим, хто вже знайшов своє щастя, 2020 рік подарує гармонію і повне взаєморозуміння у стосунках. Але почуття потрібно обов’язково підживлювати, щоб вони не згасали. Наприклад, можна приготувати романтичну вечерю, організувати заміську вилазку на всі вихідні… Загалом, Тельців чекає рік кохання!

Гороскоп на 2020 рік: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Рутина, понаднормова робота, побутові проблеми – всього цього було більш ніж достатньо в 2019 році. Зроби глибокий вдих і видих: гороскоп на 2020 для знаку Близнюки говорить: чорна смуга закінчилася! Рік Білого Металевого Пацюка розфарбує твоє життя яскравими фарбами. Головне – хапайся за будь-яку можливість, яку тобі пропонує Доля.

У першій половині року тобі варто більше займатися спортом, оновити гардероб і поекспериментувати з зовнішністю (в межах розумного, звичайно ж). Наприклад, нова зачіска додасть упевненості в собі, а це допоможе зачарувати рекрутера й отримати заповітну посаду. Виходь із зони комфорту! До кінця року ти станеш зовсім іншою людиною.

Гороскоп на 2020 рік: Рак (22 червня – 22 липня)

Став більше цілей, працюй над собою – і все, що так хочеться, обов’язково трапиться. Ти здатна на все! Знаємо-знаємо, тобі хочеться кохання, тепла та ніжності. Запасися терпінням, скоро твоє життя змінитися. Гороскоп на 2020 року для Раків обіцяє багато знакових, доленосних подій у другій половині року.

Зірки радять бути більш відкритою, не приховувати свої справжні емоції і думки, повністю віддаватися почуттям. Але при цьому не варто забувати про кар’єру. У 2020 році ти отримаєш пропозицію, про яку і мріяти не сміла. Головне – виконуй роботу на 100%.

Гороскоп на 2020 рік: Лев (23 липня – 22 серпня)

Згідно з гороскопом на 2020 рік для Левів, тебе чекає стрімкий кар’єрний зліт. Придивися уважно до людей, які тебе оточують, чи щирі з тобою? Якщо відчуваєш якийсь підступ, постарайся мінімізувати спілкування з «токсичними друзями». Уміння розумітися на людях принесе тобі успіх у першій половині року.

Восени вирушай на відпочинок! Не економ, не відмовляй собі в бажаннях – ти це заслужила! До того ж, є ймовірність, що у відпустці ти зустрінеш другу половинку. Будь відкрита до нових знайомств – щастя вже близько!

Гороскоп на 2020 рік: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Зірки рекомендують: приділяй більше часу відпочинку та сім’ї, не дозволяй робочим моментам зіпсувати атмосферу в домі, не забувай про себе та власні почуття. Пам’ятай, що в гонитві за кар’єрою і фінансовим добробутом ти можеш втратити найголовніше – саме життя.

Січень-місяць варто цілком і повністю присвятити відпочинку. Подорожі, походи в музеї і кіно, посиденьки з друзями – це допоможе розслабитися, відволіктися від рутини та набратися сил для подальшої роботи над досягненням цілей. Якщо вірити гороскопу на 2020 рік для Дів, вже влітку ти ступиш на новий щабель у кар’єрі.

Гороскоп на 2020 рік: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Слухай своє серце! Виходь із зони комфорту! Ти здатна на все, що тільки можеш уявити. Гороскоп на 2020 рік для знаку Терези говорить, що тебе чекає нереальне везіння у всіх починаннях, а особливо – в професійній сфері.

У першій половині року доведеться гарненько попрацювати. Якщо потрібно затриматися допізна, зроби це. Попався примхливий клієнт – прояви професіоналізм, виконуй його прохання або ж спокійно поясни, чому варто змінити рішення. Начальство оцінить це, і вже восени ти насолоджуватимешся новою посадою і зарплатнею!

Гороскоп на 2020 рік: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Протягом усього року тебе не покидатиме відчуття подяки. І це почуття викличе в тебе бажання ділитися любов’ю з оточуючими, допомагати та підтримувати. Навіть якщо ти звикла приховувати свої емоції, не скупися на приємні слова для близьких – вони оцінять це!

В цілому весь рік варто присвятити сім’ї і друзям. Наприклад, організуй велику подорож на всіх, спільний відпочинок згуртовує! Якщо вірити гороскопу на 2020 рік для Скорпіонів, сім’я стане твоєю головною підтримкою і опорою, допоможе вистояти в найскладніші моменти. Бережи її!

Гороскоп на 2020 рік: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Не варто розповідати всім підряд про свої почуття, адже навколо так багато заздрісних людей. Щастя любить тишу! Гороскоп на 2020 рік для Стрільців попереджає: в твоєму колі спілкування є людина, яка хоче тебе підставити. Краще не давати на це підстав і тримати свої секрети при собі.

У першій половині року тобі доведеться гарненько попрацювати. Тобі довірять важливий проект, за результатами якого буде прийнято рішення щодо твого майбутнього. Вже восени ти дізнаєшся підсумки. І тільки від тебе залежить, якими вони будуть.

Гороскоп на 2020 рік: Козеріг (22 грудня – 21 січня)

Тебе чекає дуже продуктивний, успішний рік! Білий Металевий Пацюк принесе тобі удачу в усіх починаннях, фортуна буквально ходитиме за тобою по п’ятах. 2020 рік принесе в твоє життя яскраві фарби. Цікаві проекти на роботі, довгоочікувані подорожі, душевні посиденьки з друзями зроблять тебе по-справжньому щасливою!

Гороскоп на 2020 рік для Козерогів обіцяє нову посаду, підвищення зарплатні та доленосну зустріч. Так-так, схоже, стріли Амура скоро поцілять у твоє серце. І це буде щось фантастичне, навіть казкове! А якщо ти вже знайшла другу половинку, цілком можливо, що в 2020 році він зважитися на рішучий крок у стосунках.

Гороскоп на 2020 рік: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Ти будеш дуже щасливою! Гороскоп на 2020 рік для Водоліїв обіцяє благополуччя в родині, фінансову стабільність і гармонію у романтичних стосунках. Ти зможеш піклуватися про сім’ю, не завдаючи при цьому шкоди своїй кар’єрі. І навпаки.

В другій половині року тобі краще поставити роботу на паузу. Візьми відпустку, вимкни всі гаджети зі зв’язком і просто розслабся. Тобі це життєво необхідно! Тільки відновивши сили та енергію, ти зможеш продовжити боротьбу за свої мрії.

Гороскоп на 2020 рік: Риби (19 лютого – 20 березня)

Білий Металевий Пацюк принесе тобі щастя в Новому 2020 році. Але її прихильність потрібно заслужити! Першу половину року краще присвятити роботі та саморозвитку. Пацюк помітить твоє прагнення до висот і обов’язково допоможе!

У другій половині року, згідно з гороскопом на 2020 для Риб, тебе чекають приголомшливі успіхи в усіх починаннях. Нова посада, солідна надбавка до зарплатні, круті закордонні відрядження – ти цього заслужила!

Фото: istock

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