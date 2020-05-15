Як приготувати ідеальні сирники: рецепт від ведучої Нового каналу
Простий лайфхак від Анни Олицької, що стане вам в нагоді при приготуванні сніданку
Сирники – один із найпопулярніших сніданків. Здавалося б, приготувати їх простіше простого, але в процесі часто виникають труднощі: то маса розповзеться по сковорідці, то серединка залишиться сирою, а корочка підгорить. Як зробити сирники ідеальними, розповіла Анна Олицька – ведуча проекту «У кого більше?», який Новий канал презентує прийдешньої осені.
– Мій секрет приготування сирників у тому, що я не додаю в них білки. З ними сирники виходять рідкі, – каже Олицька.
Інгредієнти:
- сир (5% жирності) – 250 г;
- сирок з родзинками – 200 г;
- рисове борошно – 1 ст.л.;
- жовток – 2 шт.;
- ванільний цукор.
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Спосіб приготування:
- Покладіть 5% -ний сир і солодкий сирок в одну миску й перемішайте. Розімніть його виделкою так, щоб не залишилося великих грудок.
- Відокремте жовтки від білків. Найпростіший спосіб: акуратно розбийте яйце над мискою, вилийте в долоню вміст яйця і пропустіть білок крізь нещільно стислі пальці в ємність, а жовтки змішайте з сиром. Решту білків можна використати для приготування омлету.
- Всипте в сир рисове борошно і ванільний цукор і ретельно перемішайте. Має вийти однорідна маса, з якої можна ліпити сирники.
- Сформуйте з сирної маси невеликі коржики, обваляйте їх у борошні та обсмажте по 1-2 хвилини з кожного боку, до появи золотистої скоринки.
- Подавати сирники можна зі сметаною, медом, йогуртом, варенням, фруктами або згущеним молоком.
Фото: IStock