Паста з грибами: рецепт із лисичками

Паста з грибами – це смачне та просте в приготуванні блюдо. Й кожна господиня повинна вміти його готувати! Читай рецепт пасти з лисичками або використовуй рецепт для приготування пасти з іншими грибами

Осінь – це сезон грибів, і навіть якщо прогулянки по лісу з кошиком – не твоє улюблене заняття, зараз у магазинах можна знайти найрізноманітніші свіжі гриби на будь-який смак! Тому ми вирішили, що саме час побалувати себе і своїх близьких смачною пастою з найніжнішими грибами – лисичками. Для створення цієї страви тобі не знадобляться багато часу і якісь особливі кулінарні навички: все надзвичайно просто, а результат – язика проковтнеш!

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Паста з грибами: інгредієнти

50-60 г вершкового масла

лавровий лист

сіль

чорний перець

1 невелика цибулина

250 мл свіжих вершків

2 ст. ложки борошна

250 г лисичок

200 г пасти

пармезан

петрушка (за бажанням)

Паста з грибами: готуємо покроково

1. На розпечену пательню виклади 2 ст. ложки борошна і злегка його підсмаж. Стеж уважно, щоб борошно не пригоріло.

2. Прикрути вогонь до середнього і додай до борошна масло і дрібно нарізану ріпчасту цибулю. Притушкуй, постійно помішуючи!

3. Коли цибуля стане золотавою, додай порізані лисички. Якщо грибочки маленькі, можеш класти їх цілком – це не принципово.

4. Трохи обсмаж лисички, а потім повільно влий у пательню вершки. Не забувай все це постійно мішати лопаткою.

5. Додай спеції за смаком, лавровий лист і залиш тушкуватися на повільному вогні на 15-20 хвилин.

6. За цей час відвари пасту, але стеж, щоб вона не стала надто м’якою. Злий воду, промий під холодною водою і залиш у друшляку на 5-7 хвилин, щоб стекла зайва рідина.

7. Потім виклади пасту в пательню до грибів ,і ретельно перемішуючи, прогрівай близько 2-3 хвилин. Вимкни вогонь, накрий сковороду кришкою і залиш страву «доходити» на 10-15 хвилин. Готово!

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Перед подачею посип пасту з лисичками тертим пармезаном і дрібно нарізаною петрушкою. Смачного!

Фото: IStock

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