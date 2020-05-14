Для багатьох пар карантин став справжнім випробуванням: для когось – перевіркою почуттів на відстані, для інших, навпаки, проведенням 24/7 разом у замкнутому просторі. Життя ніколи не буде колишнім, і наше завдання – мінімізувати негативні наслідки і примножити позитивні. Багато що від нас не залежить, але стосунки в ваших руках… і трохи в «руках» зірок. Що чекає у травні 2020-го тебе і твою половинку, читай в нашому любовному гороскопі для всіх знаків зодіаку!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Налаштуйтеся на позитив! У вас у травні все буде добре й райдужно. Ваша половинка з кожним днем дедалі більше усвідомлює, які ви для неї важливі. І навіть якщо часом ви не можете знайти спільну мову, не опускайте рук і не рубайте з плеча: зараз саме час для розмов, розстановки пріоритетів і побудови міцних домовленостей. Без компромісів не буває стосунків, тож головне – знайти їх для вас обох.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ми розуміємо, що продовження карантину аж ніяк не підіймає настрій, особливо коли день народження доводиться зустрічати на ізоляції. Але ж найголовніше не «де», а «з ким», правда? І навіть якщо ваша кохана людина далеко, вона точно знайде спосіб порадувати вас у святковий день. Але й ви не забувайте, що стосунки – штука двостороння, і ваш партнер теж чекає тепла і підтримки в цей непростий період!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ваш порятунок у всіх випадках – це хороша музика! Так, буває складно, адже на карантині посваритися легше, а помиритися складніше в рази, але намагайтеся зловити «дзен» і не «кип’ятитися» з будь-якого приводу. Ввімкніть у навушниках улюблений трек, зніміть веселе відео на підтримку якогось флешмобу, потанцюйте перед дзеркалом – і настрій підніметься, і бажання з кимось посваритися мине саме собою 🙂

Рак (22 червня – 22 липня)

Хоч як би це дивно прозвучало, для вас травень – місяць романтики! Так-так, на карантині вас наздожене хвиля почуттів, хоч куди б ви від неї ховалися :). Ви так давно не дозволяєте емоціям брати гору, що вони переповнюють вас зсередини, і в травні вирвуться назовні. І це чудова новина! Дозвольте собі, нарешті, закохатися по-справжньому! Ось побачите, отримаєте море кайфу, романтики і цілком собі серйозні перспективи.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам вже зовсім не під силу сидіти під замком, і ми цілком їх розуміємо. Та якщо вже склалися такі обставини, потрібно прийняти їх, розслабитися й підлаштуватися. І на карантині можна отримувати задоволення від життя та будувати стосунки, повірте! Перегляньте свій графік: ви, здається, просто забули, що на них теж потрібно виділяти час, адже саме собою нічого не виходить!

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Діви, цей травень буде для вас дуже насиченим! І щодо подій, і щодо емоцій, і щодо почуттів. На вас просто-таки зі стелі вашої квартири звалиться те велике і справжнє почуття, про яке ви давно мрієте, не розслабляйтеся! Тож вже зараз можете придумувати, як провести онлайн-побачення з максимальним градусом романтики. І пам’ятайте – сюрпризи з кур’єрською доставкою ніхто не відміняв.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Час приймати важливі рішення! Карантин для вас – це той самий поштовх, на який так чекали. Ви вже напевно вивчили свою половинку уздовж і поперек, знаєте, чого від неї чекати, навіть якщо опинитеся удвох на безлюдному острові, точно обговорили всі мрії і плани. Час робити наступний крок і виводити ваші стосунки на новий рівень! Чого вже зволікати?

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіончики, ваш травень буде дуже спокійним, релаксуючим, якщо, звичайно, ви самі собі не придумаєте проблем. Прислухайтеся до себе і не приймайте рішень, які вам не близькі спочатку. Не робіть вчинків «на авось», не спрацює. Краще просто відпочиньте, присвятіть час собі та саморозвитку, а всі рішення, в тому числі і в особистому житті, відкладіть до літа.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрілець, у вас є всі шанси, як співається в пісні Джеррі Хейл, «зустріти рідне сердечко в черзі за гречкою». Інакше як пояснити, що зірки просто кричать про вашу нову велику любов в травні ?! Вам вдасться зустріти СВОЮ людину дуже скоро, і ніякої карантин цьому не перешкода. Буде це випадкове зіткнення візками в магазині, кур’єр, який привезе вашу вечерю або ж новий знайомий в чаті, невідомо, але доля приготувала вам приємний сюрприз!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На любовному фронті у Козерогів все спокійно. Якщо карантин ви проводите удвох, то постарайтеся в травні знайти якесь спільне заняття, тому як, здається, ви просто погрузли в своєму «фрілансі» і взагалі часом забуваєте про існування кого-небудь ще в квартирі. Якщо ж в карантинну «петлю» ви потрапили на самоті, не турбуйтеся, в травні на вас чекає серйозний роман з… грошима! Вони раптово увірвуться у ваше життя і залишаться в ньому надовго. А любов … Любов і до червня почекає 🙂

Водолій (21 січня – 18 лютого)

Водолії, а вам не здається, що пора в своєму житті щось поміняти і трохи здригнутися? Ви так в обнімку з диваном і залишок життя можете провести. Прийшов час відкласти серіальчік, і зайнятися прокачуванням – м’язів і мізків. Зірки готують вам великий любовний сюрприз в кінці місяця, і щоб зустріти його у всій красі, пора вже починати над цією «красою» працювати.

Риби (19 лютого – 20 березня)

У травні ваші відносини чекає невеликий струс, і від нього ніяк не втекти. Приготуйтеся, що ваша половинка вас сильно здивує своїм вчинком чи бажанням, і вам доведеться спільно приймати рішення, від якого безпосередньо залежить спільне майбутнє. Так, це буде непросто, але ті пари, які дійсно дорожать своїми почуттями, зможуть впоратися з усім і разом пережити цей період!

Фото: GettyImages

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