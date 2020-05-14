Залишаючись вдома на карантині, ми всі складаємо списки: що подивитися і що почитати. Але коли у тебе маленькі діти, ти більше задаєшся питанням: чим же їх зайняти?

Облаштувати дозвілля дитини в умовах карантину – складне завдання. Але дитячий психолог Світлана Ройз своїми постами в Facebook всіляко намагається полегшити батькам це завдання. Раніше вона розповідала про ігри, які добре посприяють різнобічному розвитку дитини. А тепер психолог Светалана Ройз зробила підбірку дитячих книг зі своєї домашньої бібліотеки. Адже читати дітям і з дітьми так само важливо, як і грати.

«Книг, которые рекомендую моим студентам и клиентам. Книг о близости, любви и для формирования здоровой привязанности. Все книжки 2,5-3+ и до бесконечности. Пусть время с детьми – будет временем близости», – підвела до списку Світлана Ройз.

Отже, зберігаємо собі топ дитячих книг від дитячого психолога Світлани Ройз:

1. «Якого кольору поцілунок» Росіо Бонілла. Одна з найулюбленіших книг у моїй родині. Книжка, з якої можна зробити щоденну практику близькості. (3 + і до пенсії).

2. «Що б не трапилося» Дебі Гліорі. Основний посил – «навіть якщо ти будеш зеленою комашкою, я буду тебе любити, мені не буде страшно … Що тут скажеш, тільки одне – я люблю тебе все одно» 🙂 Цілюща і для дітей, і для дорослих книга. (3 +).

3. «Знаєш, як я тебе люблю?» Сем Макбратні. Ця книга – дуже давній друг моєї сім’ї. Книга, з якої лягали спати і син, і донька. Вона – чудовий подарунок і для дорослих. (2,5+).

4. «Папа поруч» Суш. Книга, що складається з ілюстрацій. Історія про вееееличезного тата, на якого завжди можна покластися. Дуже красива і добра (3+).

5. «Моя Ба» Tania Stus. Зворушлива книга про любов до Бабусі. До сліз (3+).

6. «Рід (з) ні люди» Tania Stus. Чомусь не знайшла її на полиці. Книга – добрий і мудрий вірш. (5 +)

7. «Хто живе у мами в серці» Світлана Ройз. 🙂 Автор створювала книжку-практикум для профілактики ревнощів між старшими і молодшими дітьми. І для того, щоб кожна дитина точно знала, що їй завжди-завжди є місце в маминому серці (3+).

8. «Моя Любов» Астрід Деборд. Добра і красива книжка про те, що «я буду любити тебе завжди і абсолютно різним» (3+).

9. «Чи скучає за мною твоя борода?» К.Т.Хао. Книга про татову і доньчину любов. Особливо, вона може бути терапевтична в розлуці з татом (але при можливості контакту з татом) (6 +).

10. «Макс і супергерої» Росіо Бонілла. Про близькість з мамою. І про те, хто справжній супергерой в житті дитини 🙂 Чудові коміксові ілюстрації (3+).

11. «Поцілунок в долоньці» Одрі Пенн. Чудова добра історія про те, як наша любов і підтримка зберігається в «поцілунку в долоньці» (3+).

12. «Куди поспішає мама і Батькове щастя» Еліза Росі. Красиві акварельні книги про кохання, суєту, багатозадачності і близькость (3+).

13. «Так сильно люблю тільки тебе» Ютта Лангройтер. У цій книзі є те, що у мене місцями викликало опір. Але – книга починається з «ти найгірша мама в мире! Я йду геть и жітіму у своих друзів ». І закінчується «Мама !!!» 🙂 (3+).

14. «Велика Книжка суперсила». Текст Сусанна Ісерн, ілюстрації улюбленої Росіо Бонілла. Важлива книжка, з якої можна зробити супергеройський домашній практикум (4+).

15. «Равлик и Кит» Джулія Дональдсон. Про маленькому Равлик, який зміг врятувати Кита-Горбань. (3 +).

16. «Мій Друг Кит» Бенджі Девіс. Красива історія про хлопчика, який живе з татом. Про його знайомстві і дружбу з китом. І про те, як «повернулася» близькість з татом. (4-4,5 +).

# Залішайсявдома і читай разом з дітьми!

Фото: IStock

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