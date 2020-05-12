Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня для знаку Овен говорить: те, що ти шукаєш, теж шукає тебе. Наберися терпіння. Роби свою справу, віддавайся роботі по повній, і результат не змусить себе довго чекати. Цей тиждень повністю присвяти кар’єрі.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня для знаку Телець попереджає: менше говори, більше роби. Це стосується і особистого життя, і професійного. Проявляй ініціативу на роботі, показуй другій половинці, як сильно ти її потребуєш. Тільки вчинки цього тижня принесуть тобі щастя.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня для знаку Близнюки каже, що тебе чекають тільки позитивні події. Успіхи на роботі, бурхливий роман, фінансове благополуччя! Але будь обережна, не злякай удачу. Сумнівні вкладення коштів і невиправдані ризики (наприклад, азартні ігри) нічого доброго тобі точно не принесуть.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня для знаку Рак попереджає: бережи своє здоров’я та нервову систему. Хтось так і хоче дошкулити тобі, але йому це не вдасться. Зберігай спокій та впевнено займайся своїми справами. Зірки прогнозують, що ти скоро отримаєш бажану відповідь, яку довго чекала.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Зірки обіцяють романтичні пригоди! Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня для знаку Лев каже, що скоро в твоєму серці зародиться кохання. Навіть незважаючи на карантин! Так, всі контакти з оточуючими зараз під забороною, але ж інтернет ніхто не відміняв.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

На заздрість усім! За гороскопом на тиждень з 11 по 17 травня для знаку Діва, твої стосунки з другою половинкою розквітатимуть, незважаючи на ізоляцію. Хтось свариться, хтось розлучається, а у вас – повна гармонія. Головне – не тільки слухати, а й чути партнера!

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня для знаку Терези прогнозує вирішення справи, яка довго займала всі твої думки. Тобі потрібно буде багато спілкуватися з людьми. Але не забувай про заходи безпеки на карантині! Всі зустрічі проводь у онлайн-режимі. Зірки радять впродовж тижня зайнятися спортом. Пробігти підтюпцем від дивану до холодильника – не згодиться. Час згадати всі збережені YouTube-тренування для дому!

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня для знаку Скорпіон підказує, що зараз чудова нагода для втілення найбільш божевільних ідей. Тільки не захоплюйся сильно, тримай все під контролем. Зірки підказують, що скоро з’явиться людина, яка розверне твоє життя на всі 180 градусів. Не проспи цю зустріч і ретельно перевіряй свої повідомлення!

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня каже, що Стрільці можуть розраховувати на абсолютне перезавантаження. Ти будеш відчувати себе спокійно, розслаблено. Не читай новини з заголовками на кшталт «Людство вимирає! Все погано! Не врятується ніхто!» Нехай хоч Земля зупиниться, плюй на все. Приділи час собі: сходи до спа-салону, зроби манікюр і педикюр, купи нову сукню, про яку мрієш вже місяць. Ти це заслужила!

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Якщо вірити гороскопу на тиждень з 11 по 17 травня, Козерогів чекає просування кар’єрними сходами. На початку тижня керівництво може довірити тобі важливе завдання або масштабний проект. Якщо ти викладешся на 100 відсотків, отримаєш нову посаду та солідну надбавку до зарплатні. Щоранку складай план на день і чітко йому слідуй. Послідовність і виваженість – твої головні козирі в цей період.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Щастя близько! Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня для знаку Водолій попереджає: якщо ти плачеш не від щастя, то перестань. Заплаканими очима куди складніше побачити прекрасне, а воно, повір, оточуватиме тебе весь тиждень. Зірки готують неймовірний сюрприз. Схоже, на любовному фронті очікуються зміни!

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Думай позитивно! Гороскоп на тиждень з 11 по 17 травня для знаку Риби попереджає: перестань нервувати через дрібниці, не дай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся тільки позитивними думками. Пам’ятай: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

Фото: istockphoto