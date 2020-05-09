Суп-рататуй із пастою: рецепт приготування покроково
Якщо ти стежиш за фігурою, і ретельно вибираєш рецепти низькокалорійних страв, ми поспішаємо поповнити твою кулінарну книгу! Готуйся до походу в овочевий магазин: сьогодні ми будемо готувати рататуй. Але не звичайний. Ми знайшли для тебе особливий рецепт супу-рататуя з пастою!
Щоб приготувати цю яскраву і корисну страву, тобі знадобиться:
баклажан – 1 шт.
цибуля – 1 шт.
солодкий червоний перець – 1 шт.
солодкий зелений перець – 1 шт.
цукіні – 1 шт.
часник – 2 зубчики
консервовані помідори – 800 г
орегано – 1 ч. л.
чебрець – 1/2 ч. л.
вода або овочевий бульйон – 2 л
дрібні макарони з твердих сортів пшениці – 50 г
Беремося до приготування!
Баклажан наріж кубиками 1*1 см, склади в мисочку і посоли.
Дрібно поріж цибулину, і протушкуй її на пательні з невеликою кількістю олії до золотистого кольору.
Подрібни часник. Поріж кубиками перець, цукіні і баклажан.
Обполосни баклажан прохолодною водою і висип у каструлю з товстим дном. Додай трохи олії і постав тушкуватися на середньому вогні. Поступово додавай цукіні, перець, часник і обсмажену цибулю.
Простий рецепт домашніх «Рафаелло»
У чайнику закип’яти 2 л води. Вилий гарячу воду в каструлю з овочами і додай очищені від шкірки і подрібнені консервовані помідори. Висип спеції, посоли, накрий кришкою. Коли суп закипить, прикрути вогонь, і вари страву протягом 10 хвилин.
Додай пасту, перемішай, і вари ще близько 15 хвилин до готовності.
При бажанні перед подачею посип суп-рататуй тертим пармезаном. Смачного!
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