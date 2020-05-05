Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для знаку Овен говорить, що наступні сім днів варто присвятити домашньому прибиранню. Створи затишну атмосферу, про яку так давно мріяла. Для натхнення та зміцнення стосунків зроби це разом з сім’єю чи коханою людиною. Наприкінці тижня бажано позбутися усього, що пов’язує тебе з минулим. Відчуй себе ревізором та перебери свій гардероб. Зірки радять скористатися правилом «прощайся з тим, що не носила впродовж року». Не забувай, що карантин скоро закінчиться, і все обов’язково налагодиться!

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Хапай удачу за хвіст! Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для знаку Телець запевняє, що настає особливо сприятливий період. Все, що колись ти загадувала під бій курантів у Новий рік, починає здійснюватися. Якщо ти наполегливо йшла до своєї мети, то наприкінці тижня отримаєш приємну звістку щодо результату. Думай позитивно та даруй світло людям. Зірки рекомендують бути більш обачливою з фінансами, коли тебе переповнюють емоції. Пам’ятай: щастя любить тишу.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ти не море, поменше хвилюйся! Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для знаку Близнюки пропонує тобі відпустити проблеми та звернути увагу на себе. Зараз хочеться від життя взяти все, але з дому поки не можна виходити. Спробуй направити свою енергію на турботу про себе. Зірки підказують, що тобі варто збалансувати харчування, пити багато води та не нервувати. Очисти фільтр на вхідну інформацію та постав бар’єр на все, що приносить тобі дискомфорт.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для знаку Рак обіцяє початок романтичної історії. Наступні сім днів твоє особисте життя оживиться. Схоже, доведеться сходити на декілька уроків по самозахисту – від прихильників не буде відбою! Зірки шепочуть, що тобі напише людина, яка так довго не виходила з твоєї голови. Якщо ти давно думала про зміни, то спробуй зробити перший крок на цими вихідними. Ти відчуєш себе оновленою, і це точно піде тобі на користь.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для знаку Лев радить продемонструвати свої найкращі якості. Хтось давно слідкує за твоєю роботою і планує тобі зробити заманливу пропозицію. Все складається тобі на руку, однак потрібно чітко визначити, за що ти готова боротися. Наступні сім днів у тебе, як ніколи, загостриться почуття відповідальності та організованості. Це ідеальний час, щоб прокачати себе в професійному плані. На вихідних тебе чекатиме приємна подія, а неочікуваних поворотів життя ти зможеш уникнути завдяки своїй інтуїції.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Довірся життю або підкинь монетку! Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для знаку Діва говорить, що перед тобою може виникнути дилема. Ти можеш вагатися над прийняттям остаточного рішення. У цьому випадку відпусти ситуацію на самоплив. Пам’ятай, що правильного чи не правильного вибору не існує. Зірки застерігають, що є ризик піддатися необдуманим емоціям. Серед тижня будь обачливою зі словами. Виконай все обіцяне, щоб не підірвати довіру в близьких.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Твоє друге ім’я – ризик, але не сьогодні! Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для знаку Терези радить не вплутуватися у підозрілі махінації. Колеги можуть повідомити неочікувану новину, а сумнівні знайомі підкинуть небажаних турбот. Одна в тебе є місце, де ти будеш щасливою та спокійною. І це місце – біля коханої людини. Вона вже давно чекає від тебе сміливого кроку. Можливо, прийшов час наважитися?

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скажи «Ні» поганим звичкам! Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для знаку Скорпіон рекомендує зайнятися собою. Зірки підказують почати понеділок саме з цього. Це ідеальний час, щоб зайнятися своїм здоров’ям. Посиди на водичці чи прийми контрастний душ. Найближчим майбутнім твоє тіло подякує тобі за цю королівську турботу. Звертай увагу на потреби близьких, можливо, комусь із них потрібна допомога. Якщо не має можливості побачитися з сім’єю, зателефонуй їм і поцікався їхніми справами.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для знаку Стрілець радить не робити поспішних висновків. Якщо ти відчуваєш, що перегоріла в стосунках чи на роботі, візьми паузу. Будь мудрою та вмій вчасно зупинитися. Все-таки не помиляється лише той, хто нічого не робить. Зірки запевняють, що виділений час на себе піде тобі на користь. Ти зможеш розкласти все по поличках і зрозумієш, чого тобі хочеться. Серед тижня можливі непередбачувані, але приємні покупки. Тільки пам’ятай про карантин! Скористайся функцією онлайн-шопінгу, щоб не наражати себе на небезпеку.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Робота роботою, а кохання за розкладом! Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для знаку Козеріг прогнозує романтичний поворот життя. Твоя половинка здивує особливим вчинком, на який ти навіть не чекала. Якщо ти ще не зустріла свого кохання, то будь готова до неочікуваного повідомлення. Ця людина вже готова сказати про свої почуття. На вихідних тобі захочеться провести час із рідними. Не ігноруй це бажання! Чудова нагода, щоб поновити родинний зв’язок за спільною справою.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Час завоювати цей світ онлайн і без реєстрації! Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для знаку Водолій рекомендує напружити свої сили. На роботі з’явиться досить велике навантаження. Організаційні моменти тебе не розчарують, а навпаки – додадуть сил та оптимізму. А в тебе його зараз хоч відбавляй. Щоб все йшло за твоїм планом, розпиши на папері свої цілі. Не забувай про спорт! Зірки підтримують твоє бажання змінитися. Ці сім днів особливо сприятливі, щоб почати свій шлях трансформацій.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня для знаку Риби запевняє, що наступні сім днів будуть дуже яскравими. Будь-які справи будуть даватися дуже легко. Особливо це стосується роботи – не бійся братися за нові виклики. Результат своїх старань ти побачиш у значному покращенні фінансового стану. Ти зараз для всіх зразковий приклад. Так тримати! Якщо ти зачекалася змін в особистому житті, то вони можуть статися наприкінці тижня.

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