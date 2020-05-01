Як приготувати сирники? Для тебе ми підібрали три простих рецепти смачних сирників на будь-який смак. Обирай свій улюблений.

Сирники – це ідеальна страва: корисна, поживна і підійде до будь-якого столу. Якщо ти не вмієш готувати цю страву, саме час навчитись. Жодних особливих навичок не потрібно, тож записуй!

Як приготувати класичні сирники? Рецепт № 1

Класичні сирники: інгредієнти

350 г сиру

2 яйця

6 ст. ложок пшеничного борошна

2 ст. ложки цукру

рослинна олія

Класичні сирники: спосіб приготування покроково

У глибоку миску виклади сир і ретельно розімни його виделкою, щоб не залишилося грудочок. Всип цукор, п’ять столових ложок борошна, додай яйця і ретельно все перемішай. З отриманої маси зліпи кульки, вмочи їх в муку, і злегка пріплюсни долонею, щоб вийшли шайби. На сковороду налий соняшникову олію (вибирай рафіновану, щоб сирники не «набралися» ароматом масла) і виклади сирні кружечки. Обсмажуй сирники по 1-2 хвилини (до появи золотистої скоринки) з кожного боку.

Готово!

Як зробити сирники з сухофруктами? Рецепт № 2

Сирники з сухофруктами: інгредієнти

250 г сиру

150 г цукру

2 яйця

50 г пшеничного борошна

1 яблуко

60 г сухофруктів

олія

Сирники з сухофруктами: спосіб приготування покроково

Сухофрукти на півгодини залий гарячою водою, щоб вони набрякли, якщо це необхідно (стосується особливо родзинок, кураги). Через сито перетри сир, додай до нього яйця, цукор, борошно, дрібно нарізані сухофрукти і терте яблуко. Ретельно перемішай. А далі роби все, як в рецепті №1: скачай кульки, вмочи в борошно, сплюсни і обсмаж до золотої скоринки. Готово!

Сирники з шоколадом! Рецепт № 3

Сирники з шоколадом: інгредієнти

300 г сиру

2-3 ст. ложки борошна

цукрова пудра за смаком

1 яйце

дрібка солі

1 ст. ложки какао-порошку

50 г чорного шоколаду

олія

Сирники з шоколадом: спосіб приготування покроково

У миску виклади сир і розімни його виделкою. Додай борошно, яйце, сіль і цукрову пудру. Гарненько перемішай. На дрібній тертці натри шоколад. Додай його і какао-порошок до тіста. Ретельно перемішай все великою ложкою. А далі, знову ж таки – все як у рецепті №1!

Подавати сирники можна зі сметаною, згущеним молоком, топінгами, зі свіжими фруктами або варенням. У будь-якому випадку буде смачно!

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