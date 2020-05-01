Зараз усі тільки й говорять про коронавіруси. І не дивно, адже це захворювання вплинуло на життя всіх жителів планети. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала COVID-19 пандемією, у зв’язку з чим багато країн, зокрема й Україна, оголосили про карантин. Для профілактики коронавірусу медики рекомендують перейти на віддалений режим роботи і не виходити з дому без нагальної потреби.

Для когось карантин – гірше за тюремне ув’язнення, а для когось – можливість приділити час саморозвитку і повноцінному відпочинку. Все залежить від того, як ти ставишся до ситуації. Щоб відволікти тебе від паніки полегшити твоє «домашнє ув’язнення», Новий канал підготував добірку позитивних серіалів. Вибирай і насолоджуйся переглядом!

Які фільми подивитися під час карантину через коронавірус

«Чому жінки вбивають?»

Жанр: комедія, драма

«Чому жінки вбивають?» – відмінний серіал від творців легендарних «Відчайдушних домогосподарок» і «Підступних покоївок». Він розповідає про життя трьох жінок, які стикаються з однією і тією ж проблемою: зрадою чоловіка. Але вся «сіль» у тому, що події відбуваються в різні епохи в одному й тому ж будинку. Це психологічна драма, яка торкається теми сім’ї, фемінізму та поглядів різних поколінь на інститут шлюбу.

Чому варто дивитися серіал «Чому жінки вбивають?»:

Вишуканий чорний гумор;

Захоплюючий сюжет;

Наполеглива робота художників.

«Статеве виховання»

Жанр: драма, комедія

«Статеве виховання» – черговий шедевр від Netflix, який висвітлює актуальну для сучасного глядача проблему – сексуальність у всіх її проявах. Сюжет крутиться навколо сором’язливого, невпевненого в собі Отіса. Попри свою сором’язливість хлопець знає все про статеве виховавння, адже його мама – професійний сексолог. Але ж теорія і практика – поняття різні…

Чому варто дивитися серіал «Статеве виховання»:

Відкриті відповіді на незручні питання;

Новий погляд на підліткові проблеми;

Серйозна розмова про етику стосунків.

«Дивовижна місіс Мейзел»

Жанр: історична драма, комедія

«Дивовижна місіс Мейзел» – здійснення американської мрії через призму рожевих окулярів у стилі 50-х. За сюжетом, зразкова домогосподарка Міріам Мейзел безнадійно намагається повернути чоловіка після його зради. Але після кількох невдалих спроб несподівано відкриває в собі талант крутого стендап-коміка.

Чому варто дивитися серіал «Дивовижна місіс Мейзел»:

Легка і невимушена історія;

Динаміка сюжету і кадру;

Іронія з наївності головної героїні.

«Буває і гірше»

Жанр: комедія

«Буває і гірше» – історія, після перегляду якої так і хочеться вигукнути: «Мої проблеми не такі вже й страшні. Буває і гірше!» Це душевний ситком про сім’ю невдах. У них завжди все йде шкереберть. Батьки роблять все, щоб вибратися з боргів і не загрузнути в нових. При цьому вони намагаються налагодити стосунки в родині і виховати трьох дітей порядними людьми. Цей легкий серіал допомагає відволіктися від власних побутових турбот і поглянути на життя під іншим кутом.

Чому варто дивитися серіал «Буває і гірше»:

Теплота і людяність головних героїв;

Комічність і життєвість звичайних ситуацій;

Небанальне розкриття соціальних проблем.

«Теорія великого вибуху»

Жанр: комедія

«Теорія великого вибуху» – ситком про чотирьох учених, які намагаються вижити в умовах сучасного світу. Вони зіставляють людське спілкування і побутові ситуації з науковими формулами й математичними розрахунками. Цей серіал показує, як учені, «схиблені» на роботі й дослідженнях, справляються з побутовими проблемами.

Чому варто дивитися «Теорія великого вибуху»:

Подача наукових фактів у комічній формі;

Крилаті фрази головних героїв;

Підтвердження і спростування стереотипів про вчених.

«Молодий Папа»

Жанр: комедія, драма

Серіал «Молодий Папа» вийшов на екрани у 2016 році. Він розповідає про ексцентричного понтифіка, який руйнує всі уявлення про служителя католицької церкви. Молодий Папа лаявся матом і курив просто у Ватикані. Другий сезон «Молодого Папи» отримав назву «Новий Папа». Прем’єра перших двох серій відбулася на Венеціанському кінофестивалі в серпні 2019 року.

Чому варто дивитися серіал «Новий Папа»:

Демонстрація чесної постправди;

Утопія про всесвіт, який загруз у гріху, але зрештою покаявся і перевиховався;

Інший погляд на релігію і духовність.

Фото: istock

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