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Фруктовий мармелад: рецепт приготування покроково

фруктовий мармелад

Фруктовий мармелад – незвичний яскравий десерт, який обожнюю діти. Ти можеш створити будь-який колір та форму, міксувати смаки й експериментувати з подачею. До слова, це смачний десерт для тих, хто поститься. Записуй, як приготувати фруктовий мармелад. Ми покроково розписали увесь цей нескладний процес. 

Фруктовий мармелад: рецепт

рецепт фруктового мармеладу

Інгредієнти

  • 100 мл свіжовичавленого соку (будь-якого – яблучного, грушевого, апельсинового і т.д.)
  • 100 мл води
  • 5-6 ст.л. лимонного соку
  • 60-70 г фруктози чи 2 чайні ложки цукру
  • 20 г желатину

фруктовий мармелад рецепт

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Готуємо фруктовий мармелад покроково:

  1. Желатин залий соком, ретельно перемішай і залиш, поки маса не розбухне.
  2. Фруктозу залий водою, доведи до кипіння і тримай на слабкому вогні 3-5 хвилин, постійно помішуючи.
  3. Зніми солодку воду з вогню, відразу додай масу з желатином, лимонний сік і гарненько перемішай до повної однорідності.
  4. Отриману суміш проціди, розлий по формах (чашкам) і постав у холодильник на 6-8 годин.
  5. Форми обирай силіконові – до них мармелад не буде прилипати. Або ж попередньо змасти форму маслом, так буде значно легше виймати десерт.фруктовий мармелад

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Наш мармелад готовий! Смачного!

Фото – iStock.com

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