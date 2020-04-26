Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 20 по 26 квітня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Залишайся вдома! Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня для знаку Овен говорить, що тобі необхідно уникати контактів з оточуючими й побільше часу проводити в своєму будинку. Найближчими днями є ризик зустрінеться з людьми, які спробують нажитися за твій рахунок.

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Пам’ятай: краще профілактика, ніж лікування! Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня для знаку Телець каже, що тобі потрібно уважніше стежити за своїм здоров’ям. Зірки попереджають про ймовірність простуд і поганого самопочуття. Пропий курс вітамінів.

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ти потребуєш відпочинку. Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня для знаку Близнюки говорить, що твій майбутній успіх безпосередньо залежить від того, скільки сил ти зможеш вкласти в роботу на початку літа. До цього часу тобі необхідно набратися сил і відновити душевну рівновагу.

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня: Рак (22 червня – 22 липня)

Твоє життя буде насиченим як ніколи! Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня для знаку Рак каже, що тебе чекає декілька знайомств, які істотно прискорять твоє просування кар’єрними сходами. Тому будь готова обеззброювати всіх своєю посмішкою і захоплювати гострим розумом!

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Та ти просто щасливиця! Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня для знаку Лев каже, що тебе чекають тільки позитивні події. Успіхи на роботі, бурхливий роман, фінансове благополуччя! Але будь обережна, що не злякай удачу. Сумнівні вкладення коштів нічого хорошого тобі точно не принесуть.

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Кохання нагряне непомітно! Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня для знаку Діва говорить, що зірки підготували для тебе безліч нових знайомств. Є ймовірність, що серед нових знайомих і ділових партнерів ти знайдеш кохання усього життя. Слухай своє серце, воно вкаже потрібну людину.

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Прийшов час налагоджувати контакти з близькими! Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня для знаку Терези попереджає: звертай увагу на дрібниці. Близьким так потрібно твоя увага. Від спілкування з рідними відчуєш прилив позитивної енергії і натхнення. Ти зміцниш свої погляди на життя і знайдеш можливість реалізувати задумане.

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Використовуй самоізоляцію собі на благо! Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня для знаку Скорпіон говорить: настав час завершити старі справи. У тебе буде багато вільного часу, враховуючи, що зараз вся Україна знаходиться на карантині. Склади список завдань, які ти вже місяцями відкладаєш на потім. І у тебе відкриється нове дихання!

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Прийшов час переосмислити погляди на життя. Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня говорить: кожна мить життя – ще одна можливість. Не забувай про це! Навіть якщо здається, що навколо йде шкереберть, не переймайся. Значить, цей досвід тобі зараз необхідний.

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Період тебе чекає той ще! Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня для знаку Козеріг говорить: скоро на тебе проллється дощ успіху. На любовному фронті відбудуться приємні зміни, і кохання заповнить всю твою душу! Та й в професійній сфері очікується зліт. Ти отримаєш перспективну пропозицію по роботі. Нова посада – нові можливості. І це тільки початок!

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Щастя близько! Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня для знаку Водолій попереджає: якщо ти плачеш не від щастя, то перестань. Заплаканими очима куди складніше побачити прекрасне, а воно, повір, оточуватиме тебе весь тиждень. Зірки готують неймовірний сюрприз. Схоже, на любовному фронті очікуються зміни!

Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Думай позитивно! Гороскоп на тиждень з 27 квітня по 1 травня для знаку Риби попереджає: перестань нервувати через дрібниці, не дай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся тільки позитивними думками. Пам’ятай: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

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