Великдень 2020 вже на порозі. Католики святкують його 12 квітня, а православні – через тиждень, 19 квітня. Пора задуматися про святкове застілля. Розмальовані яйця – обов’язковий атрибут святкової вечері, адже є символом життя і переродження в пасхальний день. Ми зібрали ТОП-5 легких способів перетворення звичайних яєць у святкові крашанки. Отже, запасаємося терпінням, вмикаємо фантазію і починаємо.

Як приготувати паску в мультиварці: рецепти

Який би спосіб фарбування яєць ти не обрала, дуже важливо підготувати робочу поверхню. Застели стіл старими газетами або ж затягни його харчовою плівкою. Таким чином фарба не забруднить меблі, і тобі не доведеться проводити кілька неприємних годин зі щіткою і миючими засобами.

Як фарбувати яйця: Цибулиння

Візьми з літрову банку цибулиння, кинь в холодну воду і доведи до кипіння. Як тільки вода закипіла, вимкни вогонь, закрий кришкою і залиш настоюватися 30 хвилин. В холодний відвар поклади сирі яйця, обклади їх з усіх боків лушпинням і провари 10 хвилин. Все, крашанки готові.

За допомогою все того ж цибулиння можна створити різноманітні орнаменти. Візьми гілочку петрушки, кропу, листочок клена або липи, невеликі квіточки. Приклади їх до яйця і поклади все разом в капронову панчоху. Міцно зав’яжи, щоб листочки не рухалися! Вари у воді з цибулевим лушпинням близько 5-7 хвилин. Вимкни плиту і залиш яйця у підфарбованій воді на 15 хвилин. Потім дістань, дай крашанкам охолонути, акуратно розріж шкарпетки і зніми листочки. Готово!

Як фарбувати яйця: Градієнт

Розведи у воді харчові барвники. Додай 1/3 чайної ложки оцту, щоб колір краще тримався. Поклади яйце у невеликій ополоник і опусти у фарбу половину майбутньої крашанки. Поступово занурюй ополоник у посудину, щоб вода з фарбою покрила яйце повністю. А потім знову підніми, щоб у воді залишився тільки низ яйця. «Викупай» яйце таким чином кілька разів, а потім на 2 хвилини залиш у воді лише нижню частину крашанки, щоб вона стала максимально насиченою за кольором. Градієнт готовий!

Як фарбувати яйця: Посипка

Прикрасити яйця можна і без фарби! Розбий сире яйце в мисочку та збий його. У другу мисочку висип різнокольорову посипку, якою зазвичай декорують паски. Яйця, які ти плануєш прикрасити, звари круто. Дай їм охолонути, а потім занур кожне у збите яйце, а потім обваляй у посипці, щоб вона повністю вкрила шкаралупу. Красиво і дуже просто!

Як фарбувати яйця: Мереживо

Для цього способу тобі знадобляться харчові барвники і мереживна тканина. Розведи в посудині фарбу, додай 1/3 ч. л. оцту. Яйця оберни мереживом в один шар і закріпи тканину ниткою, щоб не з’їхала. Опусти яйця у воду з фарбою і залиш на 10 хвилин. Потім акуратно дістань крашанки, дай їм повністю висохнути і охолонути, розріж тканину маленькими ножицями. Вишуканий мереживний орнамент готовий!

Як фарбувати яйця: Смугастики

Щоб прикрасити крашанки смужками, тобі знадобляться знову таки харчові барвники і звичайна клейка стрічка. Розведи в посудині фарбу, додай 1/3 ч. л. оцту. Клейку стрічку поріж на тонкі смужки. Якщо ти хочеш, щоб смужки були білими, то наклей цю стрічку відразу і потім занурюй яйця у воду з фарбою. Якщо ж хочеш отримати різнокольорових «смугастиків», спершу занур чисте яйце в якусь світлу фарбу, достань, дай повністю висохнути. Потім наклей у потрібних місцях смужки, і знову занур у фарбу, та вже темнішу. Цю процедуру можна виконувати кілька разів з різними фарбами, головне, щоб кожна наступна була темнішою за попередню.

Як бачиш, декорування великодніх яєць зовсім не така складна процедура, як здається на перший погляд. Можеш спробувати відразу кілька варіантів декору, і твоя великодня вечеря буде особливою. Світлого Великодня!

Фото – pixabay.com

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