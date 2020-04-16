Вибір парфумів – дуже відповідальна процедура, адже потрібно підібрати аромат, котрий якнайкраще відображатиме твоє внутрішнє “Я”. Але, крім власне аромату, при купівлі парфумерії дуже важливо також відрізнити оригінал від підробки. Щоб уникнути обману, ми зібрали кілька порад, які допоможуть купити якісні парфуми!

Упаковка. Перше, з чого тобі варто розпочати ревізію, купуючи парфуми – це упаковка. Оригінальну коробочку щільно вкриває целофан, який не морщиться, не випирає і не утворює складок. Поліетиленова упаковка підроблених парфумів часто сидить гірше. Шов на упаковці не повинен бути ширшим за 5 мм, мати нерівності і містити клей. В оригіналу він буде ідеально рівним.

Зверни увагу! Clinique, Davidoff не використовують поліетилен. У деяких духів HugoBoss і Lacoste теж немає плівки.

Інформація на упаковці. На оригіналах завжди дрібним шрифтом позначена дата виготовлення аромату, термін придатності і склад продукту. А ось у підробці таку інформацію часто вважають абсолютно зайвою. Крім того, на упаковці повинні бути зазначені: категорія парфумів (духи, парфумована вода, туалетна вода), призначення (для жінок, для чоловіків), країна-виробник (made in …).

Картон усередині коробки. В оригінальній парфумерії є картонний або пластиковий «каркас» усередині упаковки для фіксування флакона. Пильнуй, щоб картон був білим, а не сіруватим. Виробники підробок на ньому економлять, тож, якщо пляшечка у коробці хилитається, то це, найімовірніше, «фейк».

Як відрізнити оригінальні adidas від підробки

Штрих–код. Далі дивися на штрих-код, він повинен збігатися зі штрих-кодом країни, у якій виготовлені духи. Отже, тобі буде корисно дізнатися перші цифри штрих-кодів основних країн-виробників: Франція – 30-37, Італія – 80-83, Велика Британія – 50, Німеччина – 400-440, Іспанія – 84, США і Канада – 00-09.

Серійний номер партії. На дні справжнього флакона завжди є тонка прозора наклейка, там же – серійний номер партії. Залежно від бренду, він може складатися з декількох цифр або із цифр і букв. Такий же номер повинен стояти на картонній упаковці. У оригінальних парфумів ці цифри завжди збігаються.

Флакон і колір духів. Зверни увагу на те, що на оригінальному флаконі нема патьоків, нерівності скла, дефектів виливання, зміни кольору, бульбашок у склі. Погано прилегла або занадто легка кришечка – ще одна ознака неоригінальності. Виробники оригіналів роблять кришечки із якісного пластику. Відомі марки найчастіше виготовляють парфуми блідих відтінків, без великої кількості барвників. Яскравий, «хімічний» колір рідини свідчить про те, що, найімовірніше, перед тобою підробка.

Тест на оригінальність – злегка збовтай парфум, у підробці утворяться великі бульбашки.

Спрей або розпилювач. Перші два натискання на спрей повинні бути порожніми – без розбризкування духів, тому що після заводського складання із помпи виходить повітря. Якщо ти бачиш, що трубочка помпи не поміщається у флакон, загинаючись на дні – це, безперечно, ознака підробки.

BEAUTY-СЕКРЕТИ: Як зробити епіляцію воском у домашніх умовах

Аромат. Ну, нарешті! Ось те, для чого ми все це затіяли. Визначити оригінальність аромату найскладніше. Тут ми (непрофесіонали) можемо орієнтуватися лише на критерій «подобається-не подобається».

Будь-який сучасний якісний аромат складається з багатьох інгредієнтів: від 40 до 1000 і навіть більше. Парфумерна композиція підробок обмежується 5-10 компонентами – у палітрі тільки верхні і, рідше, середні ноти. Якщо ти перестала відчувати запах через 20-60 хвилин після нанесення (нюх міг адаптуватись і «відфільтрувати» постійний аромат) обов’язково запитай у тих, хто поряд, чи досі звучать ноти духів. У підробок нерідко є виражена «нота спирту».

Ціна. Це, звичайно, не найнадійніший спосіб переконатись у правдивості продукту, але і скидати з рахунків його не можна. Ти ж, напевно, приблизно уявляєш, скільки коштує бажаний аромат? Абсолютно правильно – елітна парфумерія дорога. А ось шалена знижка або «суперакція» в магазині повинні тебе насторожити: оригінальний парфум не може коштувати у 2-3 рази менше від своєї реальної ціни.

І насамкінець. Чому ж не варто брати підробку, якщо тобі сподобався аромат? По-перше, просто не хочеться бути обдуреною. По-друге, більшість підробок цілковито вивітрюються упродовж години. І нарешті, підроблені парфуми можуть викликати головний біль, запаморочення й алергію. Невже ти для цього купувала флакончик?

Фото: IStock