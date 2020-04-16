Ідеальна паска від Юлії Панкової: рецепт

Ведуча Нового каналу ділиться рецептом паски, який вона шукала п’ять років

Кожна господиня має свій, вивірений часом, кращий рецепт пасочки. Але, погодьтеся, іноді хочеться спробувати щось незвичайне. Тому сьогодні ведуча Нового каналу Юлія Панкова підготувала для вас свій рецепт ідеальної паски. Читайте і готуйте!

– Зізнаюся, паска вдалася мені не з першого разу, – розповідає Юля. – Я пробувала готувати за кількома рецептами. Але всі не виходили – вони в мене постійно опадали. Я засмучувалася, розчаровувалася і говорила собі, що наступного року пекти не буду. Але потім знову продовжувала експерименти.

Юлю дратувало, що люди в інтернеті ділилися своїми рецептами, але не могли гарантувати, що паска вийде.

– Я шукала його цілих п’ять років, – каже ведуча. – Це просто скарб, а не рецепт. Паски виходять дуже смачні. Частково вони заварні, в цьому й полягає секрет їх м’якості. А кардамон, який додається в тісто, робить смак особливо пікантним. І так, паски за цим рецептом будуть вдалими у кожної господині! Гарантую і як «Ревізор» рекомендую.

Ідеальна паска: рецепт

Інгредієнти:

1 кг борошна (обов’язково просіяти),

200 г вершкового масла,

200 мл 10% вершків,

2 столові ложки меду (з гіркою),

10 яєць,

40 г живих дріжджів,

0,5 ч. л. солі,

1 склянка цукру,

30 г ванільного цукру,

по дрібці меленого кардамону, мускатного горіха і шафрану-куркуми,

2-3 ст. л. коньяку або гран марньє,

300 г родзинок,

цедра 1 лимона,

120 мл оливкової олії.

Паска: покроковий рецепт приготування

Готуємо опару. У невеликій каструлі треба розтопити 200 г вершкового масла, кип’ятити близько п’яти хвилин. Влийте всі вершки, помішуючи, доведіть до кипіння. Додайте мед, доведіть до кипіння, мішаючи. Зніміть з вогню, всипте 200 г просіяного борошна, енергійно розмішайте, щоб усе борошно заварилося. Поставте назад на вогонь і постійно мішайте, щоб випарувати вологу (1,5-2 хв.). Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути (близько 20-25 хвилин).

Додайте в масу 2 яйця по одному, ретельно втираючи в тісто до однорідності.

Це тісто перекладіть у велику миску. Розподіляючи його руками, зробіть плаский корж. Трохи остудіть і в центр додайте дріжджі, загорніть краї і вимісіть до розчинення дріжджів (10-15 хв). Відбийте тісто об стіл 3 рази. Так дріжджі добре розподіляться, а тісто набере повітря. Отриманий колобок покладіть в миску, накрийте плівкою і поставте в тепле місце на 1,5-2 години.

Приготуйте здобу і сухофрукти. 8 жовтків перемішайте з 0,5 ч. л. солі й поставте у холод. 8 білків добре збийте з 1 склянкою цукру і теж у холод.

Родзинки залийте окропом на 15-20 хв., відкиньте на сито й висушіть.

Змішайте в окремій ємності ванільний цукор, цедру, спеції.

Тісто підійшло. Вимісіть його. В опару додайте 2 ст. л. борошна, всі спеції, коньяк, жовтки й білки, 40 г рослинної олії (щоб паски не черствіли), решту олії лийте в долоньку при вимішуванні. Маса буде дуже рідкою, вона легко перемішується, і її спочатку треба добре розмішати рукою до однорідності. Ви побачите, що на тісті з’являться бульбашки. Воно буде ніжне, трішки липке. Поступово, по 3 ст. л., додавайте борошно, кожен раз перемішуючи. Добре вимісіть. Тісто буде жирним і в міру щільним, у сирому вигляді ріжеться ножем, злегка до нього прилипаючи. Накрийте плівкою і залишти підходити на 2 години в тихому, теплому місці.

Після другого вистоювання тісто потрібно обім’яти й додати сухофрукти, ретельно вмішуючи їх у тісто. Готове тісто на присипаному борошном столі розділіть на частини (4-5) і розкладіть по формах, накрийте рушником і поставте підходити, поки не підніметься.

У духовку на нижнє деко поставте ємність із водою. На верхнє – паски. Випікати варто при 175 градусах 25-30 хвилин. Коли почнуть рум’янитися, накрийте змоченим водою пекарським папером. Готові пасочки закутуємо в рушник, щоб відпочили й охололи. Прикрашати остиглими.

Вмикайте Новий канал щочетверга о 18:00 і дивіться спецвипуск «Ревізор. Карантин» з Юлею Панковою.

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