Великдень 2020: Рецепт сирної пасхи з цукатами та родзинками
На носі світле свято Великодня. А це означає, що всі господині будуть сьогодні і завтра займатися на кухні двома справами: фарбувати і розмальовувати яйця та випікати паски. Та щоб приготувати печена паску, потрібно багато часу, а саме його у сучасної дівчини найчастіше не вистачає! Але є й інший спосіб. Ми спеціально для тебе знайшли рецепт сирної пасхи з цукатами та родзинками, яка готується значно простіше і швидше, і при цьому вона неймовірно смачна і ніжна!
Готуємо сирну пасху з цукатами та родзинками покроково:
Спершу потрібно підготувати продукти. Масло дістань із холодильника і залиш у кімнаті, щоб воно трохи підтануло, стало м’яким. Горіхи поріж і обсмаж на сковороді. Родзинки висип у чашечку і залий окропом. Поріж великими кубиками цукати.
Через 10 хвилин злий воду з родзинок, виклади ягідки на паперовий рушник і гарненько відіжми.
Сир перетри через дрібне сито, поки він не стане повністю однорідним, без грудочок.
В окремій посудині змішай сметану, ванільний цукор і звичайний. Ретельно перемішай до повного розчинення цукру. Додай суміш до сиру. Збий або добре перемішай.
Туди ж додай масло, знову перемішай до повної однорідності. Додай цукати, горіхи і родзинки, і перемішати сирне «тісто» великою ложкою, щоб інгредієнти розташувалися рівномірно.
Тепер тобі знадобиться форма. Це може бути спеціальна розбірна форма для пасхи зі святковою символікою. Та якщо у тебе такої немає, бери будь-яку вертикальну форму або глибоку (в ідеалі – високу і нешироку) посудину.
Всередину форми поклади марлю так, щоб її краї опинилися зовні посудини. Ложкою переклади «тісто» у форму, поверх накрий краями марлі.
Пасху необхідно чимось притиснути. Можна, наприклад, поставити на марлю зверху банку або каструлю з водою. Форму постав у глибоку тарілку і залиш пасху на 10-15 годин у прохолодному місці (не в холодильнику!).
Періодично зливай з тарілки сироватку, яку буде виділяти сир під пресом. Через 10-15 годин зніми вантаж і постав пасху в холодильник на 2-3 години.
Декоруй пасху за власним бажанням. Можна її посипати цукатами, горіхами, прикрасити фігурками з мастики або ж різнобарвною святковою посипкою. Увімкни фантазію, і твоя пасха буде особливою!