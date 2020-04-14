Хочеш здивувати рідних та приготувати на Великдень 2020 щось особливе? Паска пенеттоне – відмінний варіант. Вона ніжна, смачна й в той самий час трохи відрізняється від звичної нам паски. Записуй рецепт ароматної італійської паски пенеттоне: він досить простий!

Для приготування тобі знадобиться:

молоко – 240 мл

борошно – 720 г

цукор – 120 г

вершкове масло – 120 г

свіжі дріжджі – 25 г

сіль – 1 ч.л.

яйце – 5 шт.

цукати – 120 г

родзинки – 180 г

лимонна цедра – 2 ч.л.

кедрові горіхи -100 г

ванільний цукор – 1 ч.л.

Приступаємо до приготування!

1. Злегка підігрій молоко та додай до нього дріжджі й 1 ч.л. цукру. Відстав на 15 хвилин.

2. Змішай масло і 120 г цукру в мисці. Можеш злегка розтопити масло, щоб вийшла більш однорідна маса. Додай до неї молоко з дріжджами і знову гарненько перемішай.

3. Розбий у миску два яйця. Окремо додай до них три жовтки і гарненько перемішай.

4. На дрібній тертці натри лимонну цедру та додай до неї цукати, родзинки і горішки.

5. Час дістати суміш молока з дріжджами. Додай до маси яйця та добре перемішай .

6. Додай половину просіяного борошна, приправ сіллю і знову перемішай.

7. Змішай масу і горіхово-фруктову суміш, додай ванільний цукор і виміси.

8. А тепер акуратно, по частинах додавай решту борошна, ретельно вимішуючи тісто. Тісто в фіналі не повинно липнути до рук – це важливо!

9. Глибоку миску змасти маслом, виклади тісто та накрий кришкою або щільною тканиною. Відстав на 1,5-2 години: тісто має піднятися.

10. Форму (або формочки) вистели вощеним папером і виклади на нього тісто. Але не по вінця: паска пенеттоне буде підніматися по мірі випікання, тому залиш для «шапки» місце.

11. Верхівку паски змасти маслом та знову відстав на 10 хвилин.

12. Випікай пенеттоне в духовці розігрітій до 180 градусів 40-45 хвилин. Наша пасочка готова!

Прикрась випічку глазур’ю, посипкою, цукатами або родзинками на свій смак. Смачного!

Фото: IStock

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