Великдень – найважливіше і найрадісніше свято для християн і католиків. Цього дня віруючі люди вшановують Ісуса Христа, який пожертвував власним життям, щоб спокутувати гріхи людства. І відзначають його воскресіння.

Дата святкування цього світлого дня обчислюється за місячно-сонячним календарем, тому щороку вона переноситься. Коли Великдень 2020 на Україні та які традиції існують, можна дізнатися на сторінках Нового каналу. А поки пропонуємо тобі дуже смачний рецепт паски від ведучої «Ревізора» Юлії Панкової. Гарантуємо: ти та твої близькі будете в захваті!

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Паска: інгредієнти

1 кг борошна (обов’язково просіяти)

200 г вершкового масла

200 мл вершків (10%)

2 ст. л. меду (з гіркою)

10 яєць

40 г живих дріжджів

0,5 ч.л. солі

1 склянка цукру

30 г ванільного цукру

по дрібці меленого кардамону, мускатного горіха і шафрану-куркуми

2-3 ст.л. коньяку

300 г родзинок

цедра 1 лимона

120 мл оливкової олії

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Готуємо класичну паску покроково:

1. У невеликій каструлі розтоплюємо 200 г вершкового масла (кип’ятимо близько 5 хвилин);

2. До вершкового масла вливаємо всі вершки та, помішуючи, доводимо до кипіння. Додаємо мед. І знову доводимо до кипіння, постійно помішуючи;

3. Знімаємо з вогню, всипаємо 200 г просіяного борошна, енергійно розмішуємо, щоб усе борошно заварилося;

4. Ставимо назад на вогонь і постійно помішуємо, щоб випарувати вологу (1.5-2 хвилини);

5. Знімаємо з вогню і даємо трохи охолонути (близько 20-25 хвилин);

6. Додаємо в масу 2 яйця, ретельно втираючи їх у тісто до однорідності;

7. Тісто перекладаємо в більшу миску. Розподіляючи тісто руками, робимо з нього плаский корж;

8. Трохи охолоджуємо і додаємо в центр дріжджі, загортаємо краї і вимішуємо до розчинення дріжджів (10-15 хвилин);

9. Відбиваємо тісто об стіл тричі. Так дріжджі добре розподіляться, а тісто набере повітря;

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10. Отриманий колобок поміщаємо в миску, накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце на півтори – дві години.

11. Готуємо здобу та сухофрукти. 8 жовтків перемішуємо з 0.5 ч.л. солі та відправляємо в холодильник. Туди ж відправляємо добре збиті зі склянкою цукру 8 білків;

12. Родзинки заливаємо окропом на 15-20 хвилин, викладаємо на сито та висушуємо;

13. Відправляємо спеції в одну посудину: ванільний цукор, цедру, спеції, коньяк. Додаємо рослинне масло;

14. Коли тісто підійшло, вимішуємо його руками. В опару додаємо 2 ст. л. борошна всі спеції, коньяк, жовтки та білки, 40 г рослинного масла (щоб паски не черствіли). Решту масла ллємо на долоні під час вимішування;

15. Маса буде дуже рідкою, вона легко перемішується, тому добре розмішуємо рукою до однорідності. Ви побачите, що тісто початок злегка пузиритися. Воно буде ніжним, злегка липким;

16. Поступово, по 3 ст. л., додаємо борошно, кожного разу перемішуючи. Добре вимішуємо. Тісто буде жирним і в міру щільним, в сирому вигляді ріжеться ножем, злегка до нього прилипаючи;

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17. Накриваємо плівкою і залишаємо підходити на 2 години в тихому, теплом місці.

18. Далі тісто необхідно обім’яти та додати сухофрукти, ретельно вмішуючи їх в тісто;

19. Готове тісто на присипаному борошном столі ділимо на частини та розкладаємо по формах. Накриваємо рушником і залишаємо підходити (поки не піднімуться);

20. У духовку ставимо посудину з водою на нижнє деко, на верхнє – паски. Випікаємо при 175 градусах 25-30 хвилин;

21. Коли паски почнуть рум’янитися, накриваємо змоченою водою папером. Укладаємо готові паски на рушник і закутуємо, щоб відпочили та охололи. Прикрашаємо вже вистиглими.

Смачного!

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