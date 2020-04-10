Страсна п’ятниця: прикмети, що можна та не можна робити цього дня
Хоч коронавірус загнав нас на карантин, Великодню бути! Однак до цього світлого дня готуватися потрібно зазделегідь. Тиждень, що передує Великодню, вважається найсуворішим. Особливу увагу приділяють п’ятниці. Пам’ятаєш, як бабуся розповідала, в який день краще митися, щоб парубки любили, а коли – гроші рахувати, щоб у кишені водилися? Подібних прикмет на Страсну п’ятницю існує чимало. Найцікавіші з них ми зібрали в цьому матеріалі.
Страсна п’ятниця, яку ще називають Великою, – остання п’ятниця перед Великоднем. Вона вважається найскорботнішим днем седмиці. Саме в Страсну п’ятницю Христос був засуджений і розп’ятий. Цього року вона випадає на 17 квітня (у католиків – на 10 квітня).
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Страсна п’ятниця присвячена пам’яті про страждання Спасителя на хресті. Передостанній день Великоднього посту прийнято проводжати в спокої та молитвах.
Що можна робити у Страсну п’ятницю?
• Страсна п’ятниця вимагає дотримання суворого посту. Тому твоє «сьогодні я посиджу на водичці» буде, як ніколи, доречне! За християнськими канонами, цього дня прийнято відмовлятися від їжі до виносу Плащаниці. Після третьої години дня можна випити води та з’їсти шматок хліба;
• Необхідно створювати дружню та мирну атмосферу в родині;
• Випікання пасок цього дня – суперечливе питання. Вважається, що всі хатні справи потрібно завершити в Чистий четвер. Проте деякі господині надають перевагу випіканню пасок саме у п’ятницю. Головне – перед замішуванням тіста прочитати молитву та випікати пасочки в тиші.
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Що не можна робити у Страсну п’ятницю?
• У Страсну п’ятницю згадують всі земні страждання Ісуса Христа. Тому цього дня варто відмовитися від веселощів та розваг;
• Заборонено працювати та виконувати хатню роботу. Господиням варто змістити генеральне прибирання на Чистий четвер;
• Шити та прати теж не дозволяється.
• Не можна працювати в саду чи на огороді, копати землю та саджати рослини;
• Варто утриматися від стрижки волосся, манікюру та інших косметичних процедур;
• Страсна п’ятниця не терпить спиртних напоїв. Вважається, хто піддасться спокусі випити алкоголь, той призвичаїться до нього до кінця життя!
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Прикмети на Страсну п’ятницю:
• Прання у Страсну п’ятницю покриє чисту білизну «кривавими» плямами;
• Освячена в церкві каблучка з будь-якого дорогоцінного матеріалу захистить від хвороб;
• Хмари на небі в Страсну п’ятницю передбачають поганий врожай зерновим, зоряне небо свідчить про родюче літо;
• Ворожіння на милого та будь-які магічні ритуали в Страсну п’ятницю накличуть біду на того, хто їх проводить;
• Хто утримається від води до початку Страсної суботи, тому жодний напій не принесе шкоди до кінця життя;
• П’ятниця перед Пасхою – найкращий день, щоб відлучити немовля від материнського годування. Дитятко виросте здоровим та міцним.
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