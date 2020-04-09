Хоч коронавірус загнав нас на карантин, Великодню бути! Однак до цього світлого дня готуватися потрібно зазделегідь. Тиждень, що передує Великодню, вважається найсуворішим. Особливу увагу приділяють п’ятниці. Пам’ятаєш, як бабуся розповідала, в який день краще митися, щоб парубки любили, а коли – гроші рахувати, щоб у кишені водилися? Подібних прикмет на Страсну п’ятницю існує чимало. Найцікавіші з них ми зібрали в цьому матеріалі.

Страсна п’ятниця, яку ще називають Великою, – остання п’ятниця перед Великоднем. Вона вважається найскорботнішим днем седмиці. Саме в Страсну п’ятницю Христос був засуджений і розп’ятий. Цього року вона випадає на 17 квітня (у католиків – на 10 квітня).

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Страсна п’ятниця присвячена пам’яті про страждання Спасителя на хресті. Передостанній день Великоднього посту прийнято проводжати в спокої та молитвах.

Що можна робити у Страсну п’ятницю?

• Страсна п’ятниця вимагає дотримання суворого посту. Тому твоє «сьогодні я посиджу на водичці» буде, як ніколи, доречне! За християнськими канонами, цього дня прийнято відмовлятися від їжі до виносу Плащаниці. Після третьої години дня можна випити води та з’їсти шматок хліба;

• Необхідно створювати дружню та мирну атмосферу в родині;

• Випікання пасок цього дня – суперечливе питання. Вважається, що всі хатні справи потрібно завершити в Чистий четвер. Проте деякі господині надають перевагу випіканню пасок саме у п’ятницю. Головне – перед замішуванням тіста прочитати молитву та випікати пасочки в тиші.

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Що не можна робити у Страсну п’ятницю?

• У Страсну п’ятницю згадують всі земні страждання Ісуса Христа. Тому цього дня варто відмовитися від веселощів та розваг;

• Заборонено працювати та виконувати хатню роботу. Господиням варто змістити генеральне прибирання на Чистий четвер;

• Шити та прати теж не дозволяється.

• Не можна працювати в саду чи на огороді, копати землю та саджати рослини;

• Варто утриматися від стрижки волосся, манікюру та інших косметичних процедур;

• Страсна п’ятниця не терпить спиртних напоїв. Вважається, хто піддасться спокусі випити алкоголь, той призвичаїться до нього до кінця життя!

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Прикмети на Страсну п’ятницю:

• Прання у Страсну п’ятницю покриє чисту білизну «кривавими» плямами;

• Освячена в церкві каблучка з будь-якого дорогоцінного матеріалу захистить від хвороб;

• Хмари на небі в Страсну п’ятницю передбачають поганий врожай зерновим, зоряне небо свідчить про родюче літо;

• Ворожіння на милого та будь-які магічні ритуали в Страсну п’ятницю накличуть біду на того, хто їх проводить;

• Хто утримається від води до початку Страсної суботи, тому жодний напій не принесе шкоди до кінця життя;

• П’ятниця перед Пасхою – найкращий день, щоб відлучити немовля від материнського годування. Дитятко виросте здоровим та міцним.

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