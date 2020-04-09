Чистий четвер – це один із головних днів Страсного тижня у християн. Ти напевно чула від старшого покоління про важливість такого свята як Великдень і знаєш, коли він, чим відрізняється православний від католицького та єврейського. Якщо ні, то клікай на посилання. А сьогодні поговоримо про такий день як Чистий (Великий) четвер. Що не можна робити, і яких традицій рекомендується дотримуватися всім православним християнам цього дня. Це цікаво, читай

По-перше, Чистий четвер (Великий) це день, у який, як тобі відомо, заведено прибирати в оселі, на світанку купатися. Але це не все. Цей день християни так шанують тому, що саме на четвертий день Страсного тижня Ісус Христос на Таємній вечері омив ноги своїм учням, встановив таїнство Євхаристії (освятив хліб і вино особливим способом). Також цей день відзначений у християнстві зрадою Іуди. Якщо тобі цікаві деталі, то в інтернеті багато інформації на цю тему. Давай тепер визначимося, чого не можна робити в Чистий четвер, і чому.

Що можна і не можна робити в Чистий (Великий) четвер:

Варто прокинутися раніше і прийняти ванну чи душ. Віряни мають молитися під час цього процесу. Є навіть спеціальні молитви. Цей день варто присвятити прибиранню та духовному очищенню. Не можна готувати паски або фарбувати яйця, якщо вдома брудно. Після того, як в оселі чисто, можна починати готувати страви на Великдень 2020. Не можна лихословити, ображатися, сваритися і сердитися. Потрібно якомога більше молитися і намагатися уникати негативу. Не можна позичати гроші і взагалі віддавати щось із дому. Виходити заміж, одружуватися і хрестити дітей не можна в Чистий четвер. Стригтися, робити манікюр і педикюр теж не можна.

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