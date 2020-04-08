Хто найголовніша людина у житті? Мама! В один голос скажуть усі. Але воно і не дивно. Саме мама піклується про тебе найбільше, дарує свою ніжність, тепло та турботу. Вона раненько встає, щоб приготувати сніданок, вчить з тобою уроки, допомагає розібратися з першими стосунками, вступити в університет та весь час рятує по життю. Мабуть, саме тому і створили спеціальне свято – День матері, яке підкреслює те, як ми цінуємо наших мам.

Коли День матері 2020?

Традиційно День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Тому виходить, що цього року його будуть святкувати 12 травня. День матері в Україні не вважається святом на державному рівні, а тому додаткового вихідного українці не матимуть. Але це не заважає зробити цей день особливим для своєї матусі. Проведи з нею час, влаштуй спеціальну програму та покажи мамі, як ти цінуєш її.

День матері: історія свята

Вперше офіційно святкувати День матері взялися у штаті Вірджинія, США. З такою ініціативою у 1908 році виступила Анна Джервіс з Філадельфії. Дівчина передчасно втратила мати, тому у неї виникла ідея один день у році присвятити вшануванню матерів. З таким проханням вона писала листи до державних установ та видатних осіб. У 1910 році Анні Джервіс таки вдалося домогтися свого. Штат Вірджинія першим визнав День матері як офіційне свято.

А в Україну День матері прийшов від канадської діаспори. У 1928 році це свято відзначив Союз українок Канади. А вже через рік воно дійшло і до самої України. У Львові редакторка тижневика «Жіноча доля» Олена Кисілевська стала ініціаторкою святкування Дня матері в Україні. Але через у 1939 році радянська влада заборонила це свято. І лише після здобуття Україною незалежності 10 травня 1999 року указом президента України було прийнято, що День матері відзначається щорічно у другу неділю травня.

Фото: IStock

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