Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Тиждень пройде легко та невимушено! За гороскопом на тиждень з 6 по 12 квітня для знаку Овен, у професійній сфері тебе чекає стабільність. А ось на любовному фронті – незабутні пригоди! Озирнись навколо, твоєю долею може виявитися симпатичний сусід.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Фортуна переслідуватиме тебе весь тиждень. І в роботі, і в фінансовій сфері, і в особистому житті тебе чекає запаморочливий успіх. Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня для знаку Телець каже, що запорука твоєї удачі – позитивний настрій і працьовитість.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

У-ля-ля! Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня для знаку Близнюки говорить, що ти можеш знайти нове джерело доходів. Зараз, під час карантину, додатковий прибуток не завадить, тому якщо з’являється можливість фрілансу, хапай одразу ж.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Рак (22 червня – 22 липня)

Готуйся до успіхів у професійній сфері! За гороскопом на тиждень з 6 по 12 квітня для знаку Рак, кількість робочих завдань різко збільшиться. Але це зіграє тобі на руку! Звичайно ж, якщо ти будеш віддаватися їхній реалізації на всі 100%

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Зірки обіцяють романтичні пригоди! Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня для знаку Лев каже, що скоро в твоєму серці зародиться кохання. Навіть незважаючи на карантин! Так, всі контакти з оточуючими зараз під забороною, але ж інтернет ніхто не відміняв.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

На заздрість усім! За гороскопом на тиждень з 6 по 12 квітня для знаку Діва, твої стосунки з другою половинкою розквітатимуть, незважаючи на ізоляцію. Хтось свариться, хтось розлучається, а у вас – повна гармонія. Головне – не тільки слухати, а й чути партнера!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Якщо раніше ти користувалася відмовками, мовляв, «часу не вистачає», припиняй! Зараз карантин, а значить – ти можеш зайнятися всім, що раніше відкладала. Зайнятися спортом і навчитися готувати, наприклад. До речі, на сторінках Нового каналу ти знайдеш смачні рецепти та спортивні лайфхаки.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Направ усі свої сили на роботу! Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня для знаку Скорпіон прогнозує просування кар’єрними сходами та лояльність начальства. Відгородитися від чужих проблем, повністю пірни в роботу над своїми проектами та вирішення власних завдань (навіть найдрібніших).

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня для знаку Стрілець попереджає: скоро на тебе поллється дощ успіху. На любовному фронті відбудуться приємні зміни, і кохання заповнить всю твою душу! Та й в професійній сфері очікується ріст. Підвищення зарплатні та нові перспективні проекти… І це тільки початок!

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Фортуна поруч! Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня для знаку Козеріг каже, що тебе чекають тільки позитивні події. Успіхи на роботі, бурхливий роман, фінансове благополуччя! Але будь обережна, не злякай удачу. Сумнівні вкладення коштів нічого хорошого тобі точно не принесуть.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Зверни увагу! Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня для знаку Водолій попереджає: бережи своє здоров’я і нервову систему. Хтось так і хоче дошкулити тобі, але йому це не вдасться. Зберігай спокій і впевнено займайся своїми справами. Зірки прогнозують, що незабаром ти знайдеш бажану відповідь, яку довго чекала.

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня для знаку Риби говорить: весь тиждень тебе переслідуватиме удача! Кожен новий проект, кожна ідея і задумка закінчуватимуться запаморочливим успіхом. Лови фортуну за хвіст! Не лінуйся, не відкладай роботу на потім. Хто знає, чи будеш ти таким же щасливчиком на наступному тижні.

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