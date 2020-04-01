Не секрет, що через свою популярність adidas є одним з найчастіше підроблюваних брендів. «Палені» адідаси сьогодні можна купити не лише у переходах і на ринках, а й навіть у взуттєвих магазинах. Щоб ти уникла прикрої покупки, ми підготували цей матеріал, в якому розкриємо всі секрети взуття adidas і розповімо, як відрізнити підробку від оригіналу.

Кожна дівчина знає, що зовнішній вигляд надзвичайно важливий у сучасному світі. Одяг та взуття мають бути не лише чистими, як говорили наші бабусі, а ще й стильними. Та й цього замало. Речі повинні бути якісними, виконаними з хороших матеріалів, без вад і кривих рядків. Саме тому дуже важливо вміти відрізнити оригінальні речі від неякісних підробок. Виробники копій (чит. – «реплік») це розуміють і намагаються точнісінько повторювати моделі оригіналів. Та хай там як, якщо знати певні тонкощі виробництва, можна відрізнити навіть дуже якісну підробку з першого погляду.

Записуй секрети бренду adidas, і ти гарантовано зможеш вибрати оригінальну модель кросівок, яка буде радувати тебе значно довше, ніж підробка.

Основні відмінності оригінальних кросівок Adidas від підробки

Артикул. Компанія adidas привласнює кожній речі унікальний номер, який відрізняється від усіх інших і дозволяє ідентифікувати модель серед іншої продукції компанії. При покупці взуття порівняй артикул на коробці, етикетці і ярличку кросівок. Вони мають бути однаковими. Якщо номери різні, перед тобою підробка!

При цьому якщо ти сумніваєшся в оригінальності взуття, можеш пошукати артикул, написаний на кросівках, у каталозі бренду або на офіційному сайті. І звірити представлену там модель з тією, яку плануєш купувати.

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Шнурки. У більшості випадків з оригінальними кросівками (утім, з підробками теж) у комплекті йде ще одна пара шнурків. Так от в оригінальному варіанті шнурки ретельно упаковані й покладені в окремий поліетиленовий пакетик. А в коробці з реплікою шнурки, швидше за все, будуть просто лежати поруч або всередині кросівка. Якщо, звісно, взагалі будуть!

Штрихкод. Напис «Made in China» зараз аж ніяк не ознака копії. З 1994 року майже все своє виробництво компанія adidas перенесла у країни третього світу, щоб збільшити обсяг продукції. Тому напис «зроблено в Німеччині» ти на кросівках не побачиш навіть в оригінальному магазині, і це не повинно тебе лякати. Це норма! Та перевірити оригінальність взуття у такому випадку можна за допомогою штрихкоду. На штрихкоді продукції компанії adidas, незалежно від країни-виробника, проставляється код Німеччини, тобто три перші цифри – від 400 до 440.

Бірки. Є ще одна дрібниця, про яку найчастіше забувають виробники копій. На бирках справжнього adidas є інформація про модель та серійний номер. Хитрість полягає у тому, що в лівого кросівка він один, а в правого – зовсім інший. А от якщо вони збігаються, перед вами підробка!

Шви. Шви оригінальної взуття adidas міцні, рівні та акуратні, без слідів клею. Тому якщо на новеньких кросівках стирчать нитки або прострочка пішла убік, це, безперечно, репліка.

Колір. Нерідко виробники підробок виготовляють кросівки, використовуючи кольори, яких немає в офіційних лінійках бренду. Це легко перевірити! Зайди на сайт бренду, подивися модель, яку ти хочеш придбати, і вивчи заздалегідь всю її колірну гаму.

Ну і, звісно, це не секрет, а прописна істина: оригінальні кросівки можна купити лише в оригінальних магазинах adidas. На китайських сайтах, розкладках у метро і в переходах, навіть на ринку, де усміхнена жінка переконує тебе в 100% гарантії якості, ти не зможеш купити оригінал.

Фото: istock