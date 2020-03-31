Саме час згадати фразу «1 квітня – брехня всесвітня», адже саме у День сміху на кожному кроці на тебе можуть чекати розіграші. І якщо уникнути їх все одно не вдасться, чому б не розіграти друзів самому? Ми підготували добірку ідей для розіграшів на 1 квітня, завдяки яким ти можеш пожартувати над своїми близькими, при цьому не збільшивши кількість сивого волосся на їх головах

Розіграш з перевернутою склянкою

Ідеальний варіант для тих, хто хоче по-доброму пожартувати над своєю дівчиною, подругою або сестрою. Для цього вночі візьми прозорий стакан, наповни його льодом і поклади всередину будь-яку легку річ. Наприклад, щось із косметики. Головне, щоб цей предмет «не боявся» вологи або ж був герметично закритий. Переверни стакан догори дном з усім його вмістом. На ранок в склянці залишиться вода і, звичайно ж, та сама дуже потрібна дівчині річ, дістати яку буде не так вже й просто. Обережно! Може бути істерика!

Пляма на клавіатурі

Ще один розіграш, що вимагає «нічний підготовки». Зі звичайного клею ПВА зроби пляму і дочекайся, поки вона застигне. Далі непомітно підклади її на клавіатуру, а для більшої переконливості візьми до рук пакет з молоком і чекай власника. Криків, звичайно, буде багато, але це того варте!

Зірковий гість

Якщо хочеш пощадити нервові клітини своєї «першоквітневим жертви», можеш просто «запросити в гості» відомих людей. Не по-справжньому, звичайно ж. Просто наклей на вічко дверей невелике зображення зіркового «гостя». І, попередньо записавши звук на телефон, зімітуйт дзвінок у двері. А тепер насолоджуйся, буде весело!

Несправжні смажені яйця

Найсмачніший і нешкідливий жарт на 1 квітня – це підроблені смажені яйця. Білок заміни йогуртом, а жовток – консервованим персиком. Таку страву подавай своїй другій половинці на сніданок. На вигляд не відрізниш, але ось на смак різниця точно відчується.

Першоквітневі смаколики

На цьому кулінарні розіграші не закінчуються. Тільки, на відміну від попереднього – жарт з шоколадними псевдо-цукерками не буде таким смачним. Візьми кілька однакових за розміром картоплин, лимонів, цибулин, сирих яєць і вмочи їх в шоколад. Він повинен «замаскувати» нерівності, і при застиганні додасть всім цим продуктам дуже апетитний вигляд. А тепер іди до своїх ласунів і по черзі пригощай такими «чудо-цукерками». Кому-кому, а їм точно буде не солодко.

Крім того, після попереднього розіграшу в якості вибачень ти можеш запропонувати одному «закусити» спеціальними цукерками з секретним інгредієнтом – гірчицею. Попередньо за допомогою шприца наповни їх вогняної начинкою, і готово! Найголовніше – збережи цілісність упаковки. Цукерка повинна виглядати, як ніби її тільки принесли з магазину.

Кремовий антиперспірант

Використовувати продукти можна не тільки в кулінарних розіграшах. Наприклад, ти можеш в упаковку з-під кремового антиперспіранти підкласти звичайне вершкове масло. Тільки зроби це максимально природно, аби потенційна жертва не помітила підміни. Доведеться, правда, після такого жарту знову приймати душ. Але водні процедури ніколи не будуть зайвими, правда?

До речі найгучнішим розіграшем на 1 квітня за останні десять років став жарт від Google. У 2013 році вони нібито запустили проект «Google Nose». З його допомогою пристрою повинні були передавати один одному аромати. Всі власники смартфонів одразу ж взялися їх нюхати. А коли, після невдалих спроб, натискали на кнопку «допомога», вискакував напис «з 1 квітня!». Тож будь обережнішою і не забувай, що в цей день розіграти можуть і тебе!

Фото – iStock, google.com

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