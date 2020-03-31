І хоча більшу частину квітня нам доведеться просидіти на карантині, це зовсім не привід забувати про особисте життя! Незалежно від того, чи ви з коханою людиною зачинені в одній квартирі, чи вас розділяють кілометри, зірки нагадують, що приділяти увагу одне одному потрібно щодня. Яким буде ваше особиста життя найближчого місяця, читайте в нашому любовному гороскопі для всіх знаків зодіаку на квітень 2020.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Попри те, що в квітні з романтичними прогулянками в парку може не скластися, ваша половинка порадує вас несподіваними сюрпризами! Навіть якщо всі ваші зустрічі проходять у скайпі, коханий зуміє здивувати крутою ідеєю для спільного проведення часу онлайн. Та й вам варто проявити активність, наприклад, вибравши пару романтичних фільмів, які ви можете подивитися одночасно, а потім обговорити по телефону.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Складно влаштувати побачення, якщо ви 24/7 перебуваєте разом, правда? Складно, але можна! Замовте потай від партнера доставку смаколиків, пляшку хорошого вина, скачайте ваш улюблений фільм і влаштуйте романтичну вечерю при свічках. Найскладніше в цьому сценарії – зберегти сюрприз, тому дійте вкрай обережно! Якщо ж кохана людина живе не з вами, замовте доставку смачненького їй додому і влаштуйте побачення онлайн, зараз безліч додатків для зручного відеозв’язку!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки, краще запасіться зеленкою – квітень може виявитися вельми «травмонебезпечним» для вашого серця. Пам’ятайте, що найчастіше поради інших лише погіршують ситуацію. Звісно, карантин – непросте випробування для стосунків, але ви можете його витримати, якщо будете слухати тільки себе і свою кохану людину! Ніхто, крім вас двох, не знає, що вам справді потрібно!

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки, весь світ стоїть на паузі, і вам це тільки на користь, адже саме час трохи зменшити темпи і озирнутися на своє життя. І хоча всі любовні справи на час завмруть, знайте – ця пауза потрібна для того, щоб переосмислити свою поведінку. Працюйте над собою, трохи підлікуйте нерви, намагайтеся не починати нових стосунків цього місяця. І пам’ятайте: затишшя найчастіше буває перед бурею! Закінчиться пауза, і все буде: кохання, пристрасть і буря емоцій.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви і Левиці, приймайте виклик долі і боріться з торнадо пригод, які вас чекають на любовному фронті. О, так, це може бути навіть під час карантину! Вам, щоб зустріти свою долю, навіть не потрібно… виходити з дому. Соцмережі ваше все на квітень 2020 року, саме нові знайомства тут можуть влітку перерости в дуже серйозні стосунки! Можливо, вже восени ви зміните свій сімейний стан 🙂

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Квітень для Дів – місяць змін! Звісно, в особистому житті не варто чекати крутих поворотів, але змінити своє ставлення до самого поняття «стосунки» варто. Якщо ви з вашою половинкою замкнені на весь цей час на одній території, доведеться навчитися поступатися і йти на компроміси. Саме час перевірити, на що ви готові один заради одного…

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

І нехай весна у Терезів починалася не найкращим чином, квітень все виправить! У коханні ось-ось спалахне зелене світло, то чому б тобі не приїхати до цього перехрестя на красивому лімузині? І нехай здається, що «про які оновлення може йтися при зачинених салонах краси та магазинах»? Ніхто не скасовував роботу над фігурою, догляд за шкірою і волоссям, щоб, коли закінчиться карантин, вийти в світ доглянутою і стрункою. А в салон заскочити можна буде й по дорозі на побачення!

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Економність – це добре, особливо, якщо йдеться про сімейний бюджет. А от на любовному фронті «скупитися» не варто: сміливо поділися почуттями та емоціями з близькими людьми. У квітні працює принцип «добро повертається сторицею». Що більше ти віддаватимеш, то більше отримаєш у результаті. Не вимагай від коханої людини занадто багато, і отримаєш більше, ніж очікуєш!

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці, у квітні фортуна цілком на вашому боці! Можете спробувати свій талан у різних сферах, кардинально змінити спосіб життя, зайнятися тим, чим так давно хотілося… Карантин – чудовий час, щоб, нарешті, виконати свої бажання і стати самим собою. Особистого життя це теж стосується! Озирніться, у вас напевно залишилися почуття до парочки колишніх, та й той красень з бару не передзвонив… Час прощатися з образами і відкривати своє серце для нових почуттів, вони вже на порозі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги так люблять свободу, і для них карантин – справжня кара. Щоб не збожеволіти, час, нарешті, піднятися з дивана, закрити вкладку з серіалом і зайнятися чимось корисним. Наприклад, прибрати сміття… у своїй голові! Там стільки за зиму зайвих думок накопичилося, а в березні все якось було не до «прибирання», правда? Так от, час настав!

Водолій (21 січня 18 лютого)

Менше думай – більше дій! Таким має бути твій девіз цього місяця. У самий розпал весни разом із природою розквітнуть і Водолії. А вся справа в любовних (нехай і трохи диванних!) пригодах, які в квітні будуть дуже яскравими! Важливо лише не згаяти момент! Наприклад, замість того, щоб сидіти і думати: «Що це за квітка?», краще полити її, поки вона зовсім зів’яла. Так і в коханні, метикуєш?

Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибам доведеться весь квітень пильнувати! Навколо вас затівається якась гра, і яким буде її фінал, залежить лише від того, чи зумієте ви правильно відфільтрувати людей, яким довіряєте чи ні. Будьте вкрай обережними! Карантин дещо приспав пильність, але це зовсім не привід розслабляти «булочки». Попереду вас чекає запаморочливий успіх, якщо, звісно, ви не піддастеся іншим гравцям!

Фото: IStock

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