Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни, готуйтеся! За гороскопом на тиждень з 30 березня по 5 квітня, життя представників цього знаку Зодіаку буде насиченим як ніколи. Тебе чекає декілька знайомств, які істотно прискорять твоє просування кар’єрними сходами. Тому будь готова обеззброювати всіх своєю посмішкою і захоплювати гострим розумом! Є ймовірність, що серед нових знайомих і ділових партнерів ти знайдеш кохання усього життя. Слухай своє серце, воно вкаже потрібну людину.

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці, спрямуйте всі свої сили на роботу! Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку просування кар’єрними сходами та лояльність начальства. Звичайно ж, це залежить тільки від тебе – «що посієш, те й пожнеш», як то кажуть. Відгородися від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами та рішення власних завдань (навіть найдрібніших). Повір, твоє завзяття до роботи керівництво оцінить куди більше, ніж бажання допомогти ледачим колегам.

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня для знаку Близнюки каже, що тебе чекають тільки позитивні події. Успіхи на роботі, бурхливий роман, фінансове благополуччя! Але будь обережна, не злякай удачу. Сумнівні вкладення коштів і невиправдані ризики (наприклад, азартні ігри) нічого доброго тобі точно не принесуть.

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня для знаку Рак попереджає: бережи своє здоров’я та нервову систему. Хтось так і хоче дошкулити тобі, але йому це не вдасться. Зберігай спокій та впевнено займайся своїми справами. Зірки прогнозують, що ти скоро отримаєш бажану відповідь, яку довго чекала.

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня для знаку Лев говорить: звертай увагу на дрібниці. Близьким так потрібна твоя увага. Від спілкування з рідними відчуєш прилив позитивної енергії та натхнення. Ти зміцниш свої погляди на життя та знайдеш можливість реалізувати задумане.

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня для знаку Діва попереджає: досить піклуватися про всіх на світі, зверни увагу на себе! Можеш дозволити собі заслужений відпочинок. Якщо цього не зробиш, твій начальник добровільно сам дасть тобі відпустку. Зірки шепочуть, є всі шанси зустріти другу половинку. Включи свою «кицю-мацицю» та тримай спину рівно!

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня для знаку Телец говорить: насправді життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо. Зірки прогнозують приємні сюрпризи в особистому житті, які, на жаль, можуть негативно позначитися на ефективності твоєї роботи. Тобі необхідно знайти баланс.

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня для знаку Скорпіон говорить: краса у всьому, але не всім дано це бачити. Зірки обіцяють переворот свідомості, зміну життєвих орієнтирів і поглядів на життя. Ти подивишся на все по-іншому, і це принесе гармонію. Але будь готова: цей процес може виявитися досить болючим.

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня для знаку Стрілець говорить: весь тиждень тебе переслідуватиме удача! Кожен новий проект, кожна ідея і задумка закінчуватимуться запаморочливим успіхом. Лови фортуну за хвіст! Не лінуйся, не відкладай роботу на потім. Хто знає, чи будеш ти таким же щасливчиком наступного тижня.

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня для знаку Козеріг попереджає: скоро на тебе проллється дощ успіху. На любовному фронті відбудуться приємні зміни, й кохання заповнить всю твою душу! Та й в професійній сфері очікується зліт. Підвищення зарплатні та нові перспективні проекти… І це тільки початок!

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня для знаку Водолій говорить: весь тиждень тебе переслідуватиме удача! Кожен новий проект, кожна ідея і задумка закінчуватимуться запаморочливим успіхом. Лови фортуну за хвіст! Не лінуйся, не відкладай роботу на потім. Хто знає, чи будеш ти таким же щасливчиком наступного тижня.

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 30 березня по 5 квітня для знаку Риби попереджає: перестань нервувати через дрібниці, не дай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся тільки позитивними думками. Пам’ятай: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

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