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29 березня
Рецепт домашнього зефіру: Десерт hand made без цукру
Зефір – улюблені ласощі дітей і дорослих. Однак в магазинн их солодощ вх багато різних шкідливих добавок, хоча в класичному рецепті їх бути не повинно. Тому ми пропонуємо тобі приготувати зефір самостійно в домашніх умовах! Це не вимагає особливих кулінарних навичок, а всі необхідні продукти легко можна знайти в найближчому супермаркеті.
Записуй рецепт класичного зефіру!
Домашній зефір: інгредієнти
яєчний білок – 3 шт.
цукор 250 г
вода – 100 мл
мед – 1 ст. л.
желатин 16 г
лимонний сік – 1 ст. л.
рослинне масло – ½ ч. л.
ароматизатори – за бажанням
барвники – за бажанням
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Готуємо домашній зефір покроково:
Желатин замочи в холодній воді на півгодини.
Яєчні білки змішай із лимонним соком і збий за допомогою міксера в щільну піну.
У невеликій каструльці змішай цукор, воду і мед. Доведи до кипіння і вари, поки суміш не буде нагадувати світлу карамель.
Відіжми желатин і додай його до отриманої суміші. Перемішай до повного розчинення.
Влий сироп у білкову масу, постійно помішуючи, і збивай до повної однорідності.
Додай, якщо хочеш, барвники та ароматизатори.
Викладати зефір найкраще в силіконову форму, попередньо змащену олією.
Наш зефір практично готовий! Постав формочки в холодильник на півтори години, стеж, щоб десерт повністю «схопився» і загус.
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Готово! Смачного!
Фото: IStock
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