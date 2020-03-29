Новий каналG.spaceЛАЙФХАКИРецепт домашнього зефіру: Десерт hand made без цукру

Рецепт домашнього зефіру: Десерт hand made без цукру

Зефір – улюблені ласощі дітей і дорослих. Однак в магазинних солодощвх багато різних шкідливих добавок, хоча в класичному рецепті їх бути не повинно. Тому ми пропонуємо тобі приготувати зефір самостійно в домашніх умовах! Це не вимагає особливих кулінарних навичок, а всі необхідні продукти легко можна знайти в найближчому супермаркеті.

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Домашній зефір: інгредієнти

  • яєчний білок – 3 шт.
  • цукор 250 г
  • вода – 100 мл
  • мед – 1 ст. л.
  • желатин 16 г
  • лимонний сік – 1 ст. л.
  • рослинне масло – ½ ч. л.
  • ароматизатори – за бажанням
  • барвники – за бажанням

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Готуємо домашній зефір покроково:

  1. Желатин замочи в холодній воді на півгодини.
  2. Яєчні білки змішай із лимонним соком і збий за допомогою міксера в щільну піну.
  3. У невеликій каструльці змішай цукор, воду і мед. Доведи до кипіння і вари, поки суміш не буде нагадувати світлу карамель.
  4. Відіжми желатин і додай його до отриманої суміші. Перемішай до повного розчинення.
  5. Влий сироп у білкову масу, постійно помішуючи, і збивай до повної однорідності.
  6. Додай, якщо хочеш, барвники та ароматизатори.
  7. Викладати зефір найкраще в силіконову форму, попередньо змащену олією.
  8. Наш зефір практично готовий! Постав формочки в холодильник на півтори години, стеж, щоб десерт повністю «схопився» і загус.

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Готово! Смачного!

Фото: IStock

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