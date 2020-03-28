Як приготувати безе? Процес дуже легкий і не займає багато часу. Читай рецепт приготування безе покроково далі в матеріалі

Усі люблять солодощі. Можна цілий місяць просидіти на дієті, а потім зірватися при вигляді шоколадного печива! Тому ми пропонуємо тобі не обмежувати себе у смаколиках повністю, а іноді дозволяти собі побалуватися ніжними десертами. А що ж може бути ніжніше, ніж безе? Рецептом саме цих повітряних тістечок ми з тобою сьогодні і поділимося!

Окрошка: рецепт приготування покроково від Діми Коляденка

Безе: інгредієнти

3 яєчні білки

175 г цукру або цукрової пудри

дрібка лимонної кислоти

Готуємо безе покроково:

1. Для початку ретельно збий охолоджені яєчні білки! Будь акуратна, коли будеш відокремлювати їх від жовтків – білки з жовтками в жодному разі не мають перемішатися.

2. До білків поступово додаємо цукор, при цьому постійно збиваючи масу. В ідеалі слід скористатися міксером! Якщо його немає, то можна досягти того ж результату і звичайним вінчиком, щоправда, збивати доведеться трохи довше.

3. Коли суміш стане доволі густою і тягучою, додайте в неї лимонну кислоту. Продовжуйте збивати масу на максимальній швидкості міксера, поки вона не стане практично білою і не загусне. Перевірити готовність легко – звичайною ложкою! Якщо суміш не розтікається, значить, можна переходити до випікання.

4. Ложкою виклади масу на деко, застелене кондитерської папером. Випікати безе приблизно 1-1,5 години при температурі 100-120 ° C. Готово!

5. Дай тістечкам охолонути, і можеш подавати десерт на стіл. Ми впевнені, ці солодощі точно припадуть до смаку всім твоїм друзям і рідним! І, до речі, ніжні безешки відмінно підійдуть для дівич-вечора або піжамної вечірки.

Фото: IStock

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