Новий каналG.spaceЛАЙФХАКИКураж запрошує долучитись до онлайн-активностей!

Кураж запрошує долучитись до онлайн-активностей!

Кураж із нетерпінням чекає, коли за доброю традицією в павільйоні зберуться друзі: танцювати, навчатися, відпочивати та куражитись!

Ну а поки на це немає можливості, Кураж вирішив, що не може так надовго розлучатися зі своїми гостями та не хоче порушувати традицію, і пропонує долучитись до #куражусьвдома онлайн:

  • Спорт — понеділок, середа та п’ятниця;
  • День кулінарії в прямому ефірі — вівторок;
  • День лекцій — четвер.

Без паніки: денна вечірка також запланована, адже, пропрацювавши весь тиждень, так само хочеться відпочити під музику від улюблених діджеїв! Слідкуйте за новинами у офіційних соцмережах Куражу!

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