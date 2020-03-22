Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для знаку Овен говорить: те, що ти шукаєш, теж шукає тебе. Наберися терпіння. Роби свою справу, віддавайся роботі по повній, і результат не змусить себе довго чекати. Цей тиждень повністю присвяти кар’єрі.

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для знаку Телець попереджає: менше говори, більше роби. Це стосується і особистого життя, і професійного. Проявляй ініціативу на роботі, показуй другій половинці, як сильно ти її потребуєш. Тільки вчинки цього тижня принесуть тобі щастя.

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для знаку Близнюки говорить: наша найбільша сила – доброта та ніжність нашого серця. У тебе достатньо цієї сили, користуйся нею! Якщо бачиш, що хтось потребує тебе, не проходь повз. Простягни руку допомоги, й тобі відплатять тим же!

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для знаку Рак попереджає: гарний час, щоб завершити старі справи. Цього тижня у тебе буде багато вільного часу, враховуючи, що зараз вся Україна знаходиться на карантині. Склади список завдань, які ти вже місяцями відкладаєш на потім. І у тебе відкриється нове дихання!

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для знаку Лев говорить: кожну мить життя – ще одна можливість. Не забувай про це! Навіть якщо здається, що навколо все йде шкереберть, не переймайся. Значить, цей досвід тобі зараз необхідний.

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для знаку Діва попереджає: будь уважна до підказок долі. І ти досягнеш успіху в усіх сферах життя! Зірки будуть прихильні до тебе цього тижня. Вони вкажуть правильний напрямок і допоможуть вирішити всі проблеми. Звертай увагу на дрібниці, в них криються підказки!

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для знаку Терези говорить: чітка мета – перший крок до будь-якого досягнення. Досить скиглити: «Хочу стати щасливою!» Розберися в собі. Зрозумій, що для тебе щастя і чітко сформулюй свою життєву мету. Ти здивуєшся, наскільки легше тобі буде підкорять нові вершини!

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для знаку Скорпіон попереджає: якщо ти плачеш не від щастя, то перестань. Заплаканими очима куди складніше побачити прекрасне, а воно, повір, оточуватиме тебе весь тиждень. Зірки готують неймовірний сюрприз. Схоже, на любовному фронті очікуються зміни!

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для знаку Стрілець говорить: прагни до мети, але не забувай жити сьогодні. Повторюй ці слова, як мантру! Часом ти занадто зосереджується на досягненні мети, забуваючи, що життя – воно тут і зараз. Якщо не зміниш це, можеш втратити все та всіх.

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для знаку Козеріг попереджає: скоро на тебе проллється дощ успіху. На любовному фронті відбудуться приємні зміни, й кохання заповнить всю твою душу! Та й в професійній сфері очікується зліт. Підвищення зарплатні та нові перспективні проекти… І це тільки початок!

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для знаку Водолій говорить: весь тиждень тебе переслідуватиме удача! Кожен новий проект, кожна ідея і задумка закінчуватимуться запаморочливим успіхом. Лови фортуну за хвіст! Не лінуйся, не відкладай роботу на потім. Хто знає, чи будеш ти таким же щасливчиком наступного тижня.

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 березня для знаку Риби попереджає: перестань нервувати через дрібниці, не дай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся тільки позитивними думками. Пам’ятай: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

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