Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для знаку Овен говорить: час реалізовувати нові ідеї в життя! У тебе давно назрів геніальний задум, але ти все ніяк не зважувалася його розпочати? Зірки прогнозують наступні 7 днів ідеальними для нових починань. Побільше рішучості й вище ніс! Пам’ятай: сміливі завжди досягають успіху.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для знаку Телець попереджає: все може піти не в тому напрямку, який ти прогнозувала. Як результат, ти можеш зіткнутися з труднощами. Але не панікуй, у цьому немає нічого поганого. З підтримкою близьких тобі й море буде по коліно!

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для знаку Близнюки говорить: обережно, є ризик закохатися! Та сама людина зовсім поруч, озирнися навколо. Проведи час із друзями, але краще по Skype. Ти ж пам’ятаєш, що в Україні оголошено карантин?

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для знаку Рак попереджає: бережи своє здоров’я та нервову систему. Хтось так і хоче дошкулити тобі, але йому це не вдасться. Зберігай спокій та впевнено займайся своїми справами. Зірки прогнозують, що ти скоро отримаєш бажану відповідь, яку довго чекала.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для знаку Лев говорить: звертай увагу на дрібниці. Близьким так потрібна твоя увага. Від спілкування з рідними відчуєш прилив позитивної енергії та натхнення. Ти зміцниш свої погляди на життя та знайдеш можливість реалізувати задумане.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для знаку Діва попереджає: досить піклуватися про всіх на світі, зверни увагу на себе! Можеш дозволити собі заслужений відпочинок. Якщо цього не зробиш, твій начальник добровільно сам дасть тобі відпустку. Зірки шепочуть, є всі шанси зустріти другу половинку. Включи свою «кицю-мацицю» та тримай спину рівно!

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для знаку Терези говорить: не всі, кого ти хочеш, заслуговують на тебе. Зараз твоя увага направлена не туди, спробуй зануритися в роботу. Зірки обіцяють тобі підвищення зарплатні та кар’єрний ріст! Використовуй правильно свій потенціал.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для знаку Скорпіон попереджає: все скоро зміниться. На тебе чекають досить неочікувані, але приємні сюрпризи. Наступні 7 днів ти з легкістю вирішуватимеш будь-які життєві дилеми. Поклич на каву старого друга, душевна розмова та світлі спогади допоможуть заспокоїтися.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для знаку Стрілець говорить: ти попереду всього світу, а значить, не озирайся назад. Зірки підказують, що зараз дуже сприятливий період для нового знайомства. Воно буде таким, що аж голову запаморочить! Готуйся до зустрічі та не чини опір.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для знаку Козеріг попереджає: щоб іти вперед, потрібно не боятися брати за найскладніше. Особливо, коли це тобі під силу! Твоїй амбіційності можна лише позаздрити. Ти заряджатимеш всіх своєю енергією. Поділися своїм досвідом та цінними порадами. Добрі вчинки мають звичку повертатися!

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для знаку Водолій говорить: фінанси крутяться навколо тебе! Гроші з неба не впадуть, але премія на роботі не змусить себе довго чекати. Не напружуйся та не роби зайвих рухів. Зірки на твоєму боці цього тижня. Хапайся за шанс, крихітко!

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня для знаку Риби попереджає: на роботі намічається щось важливе. Не розслабляйся! Намагайся керуватися здоровим глуздом, а не імпульсивними бажаннями.

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