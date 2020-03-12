Щоб скуштувати ризото, необов’язково їхати до Італії, приготуйте його вдома за рецептом ведучої «Ревізора »на Новому каналі

А ви знали, що більшість кулінарних шедеврів виникають через неуважність кухарів? Наприклад, після падіння торту тарт Татен кондитер вирішила його готувати порційно, у вигляді тістечок. Ризото ж з’явилося завдяки забудькуватому кухарю, який засипав рис у курячий суп та й забув про нього. А потім знайшов у каструлі смачну страву, схожу на крем зі шматочками овочів.

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Сьогодні своїм рецептом ризото поділиться ведуча програми «Ревізор» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова. Дівчина любить цю страву і часто готує її під час своїх кулінарних майстер-класів.

– Ризото – один із кулінарних символів сівнічної Італії, як піца і спагеті, – каже Юля. – Зараз існує більше тисячі способів приготування цієї страви. Та всі вони готуються за однією схемою: рис обсмажується, заливається бульйоном або водою, а потім до нього додаються ваші улюблені інгредієнти. Це можуть бути: овочі, фрукти, гриби, м’ясо, морепродукти.

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Юлія найчастіше готує ризото з білими грибами.

Ризото з грибами: інгредієнти

300 г – рису для ризото

6 шт. – цибуля-шалот

75 г – тертого пармезану

1 головка та 3 зубчики часнику

1 великий томат

250 мл – жирних вершків

100 г – сушених білих грибів

2 ст. ложки меду

Свіжий чебрець, петрушка, лавровий листок

Вершкове масло

Оливкова олія

Сіль

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Ризото з грибами: приготування

Гриби промиваємо і замочуємо в теплій воді на одну годину. Шалот чистимо та дрібно рубаємо. Дольки часнику в шкарлупі обсмажуємо на оливковій олії. Додаємо до нього кілька ложок меду. Карамелізуємо. Сюди ж додаємо стакан теплої води і тушкуємо до м’якості кілька хвилин. Бланшуємо помідори в окропі. Потім знімаємо з них шкірку та ріжемо великими шматками. Обсмажуємо на оливковій олії до однорідної консистенції. Підготуйте рис та вдвічі більше холодної води. Щоб вона відразу не википіла. В оливковій олії розтоплюємо шматок вершкового масла, кидаємо шалот та обсмажуємо до прозорості. До шалоту додаємо рис та обсмажуємо, постійно помішуючи. Сюди ж додаємо всю воду та масло від часника конфі. Гриби рубаємо та обсмажуємо на вершковому маслі. Часник конфі чистимо від шкарлупки та чавимо виделкою, додаємо його в гриби. Усе перемішуємо. Додаємо до рису помідори, гриби, кілька шматків вершкового масла та вершки. На маленькому вогні помішуємо усі інгредієнти. Доводимо до готовності. В кінці солимо.

Страва готова. Buon appetite!

Фото страви – iStock.ua

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