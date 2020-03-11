Весна – пора романтики і кохання, тож саме час подивитися, які сюрпризи на любовному фронті приготували тобі зірки. Лови любовний гороскоп на березень 2020 для всіх знаків зодіаку і налаштовуйся на позитив, адже попереду на тебе чекає багато приємних несподіванок, зустрічей і прогулянок під місяцем!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Дивись, що це попереду таке світле? Це ж твої нові щасливі стосунки! У березні тебе чекає доленосне знайомство, яке дуже скоро переросте в бурхливий роман. Головне – не втрачати голову. Почуття почуттями, але потрібно іноді і мозок «вмикати». Не забувай, що будь-яка людина – це абсолютно унікальна особистість, яку в жодному разі не можна намагатися «перевиховати під себе». Приймай людей такими, які вони є, і, повір, їм буде, чим тебе здивувати!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зберися: в березні тобі доведеться багато працювати, і на кохану людину може залишитися зовсім мало часу! Опановуй основи тайм-менеджменту: тобі потрібно буде правильно розподілити свої сили між роботою і особистим життям, щоб жодна сторона не постраждала! А в іншому все буде гладенько – і заповітні тюльпани на 8 Березня, і кава в ліжко.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Весна для Близнюків розпочнеться з радісної новини. Це буде або раптове смс від давно забутого шанувальника, або поява нового залицяльника, а для тих, хто перебуває у стосунках, це може бути довгоочікуване освідчення. Тож готуйся до змін! Може, саме час записатися до майстра і оновити гардероб?

Рак (22 червня – 22 липня)

Здається, Раки зовсім за зиму забули, як це – ходити на побачення, гуляти до опівночі й цілуватися біля під’їзду. Час усе згадати, адже в березні гуляти й цілуватися доведеться багато, тебе просто накриє хвилею романтики і кохання. Чинити опір марно! Тож запасайся бальзамом для губ вже зараз.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам зірки радять придивитися до колег – цілком можливо, ти настільки захопилася роботою, що пропустила прихід симпатичного новенького. А, може, настав час нарешті поспілкуватися з тим блондином, з яким ви переглядаєтеся за обідом? Так чи інакше, саме на роботі в березні тебе чекає любовна пригода. А буде неї продовження чи все закінчиться парою побачень – вирішувати вже тобі!

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Діви, час трохи зменшити свої запити! Поки ти вичікував свого принца з мішком доларів на білому лімузині, повз проїжджають завидні женихи на чорних BMW. А ти просто їх не помічаєш, дивлячись в інший бік. Будь простішим, і люди до тебе потягнуться! Не відштовхуй тих, хто на перший погляд здається абсолютно «невідповідним», вчися давати людям шанс, і ти здивуєшся, скільки нового дізнаєшся про них!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Для Терезів березень – відмінний час подорожувати! Можна з’їздити на вихідні в сусіднє місто, а можна взяти відпустку і на тиждень поїхати в якусь далеку жарку країну. Головне – не куди, а з ким, правда? Якщо ж ти поки що без пари, бери подружку, і вирушайте разом підкорювати незвідані місця. А нові знайомства зроблять поїздку особливо яскравою!

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Сховайте жало, Скорпіони! Цієї весни у вас все буде так гладенько, що не доведеться оборонятися й напружуватися. Розслабся і отримуй задоволення: все складеться саме собою. Твій принц сам тебе знайде, на роботі нарешті відзначать твої успіхи. Ти отримаєш всі нагороди, які так давно заслуговувала. Тож готуй стіну для медалей!

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Для Стрільців цей березень стане місяцем відкриттів. Не всі будуть приємними: одна з подруг таємно задивляється на твого бойфренда! Хвилюватися не варто: сумнівів у вірності коханого немає, а от чи варто продовжувати спілкування з заздрісницею – вирішувати тобі. Для Стрільців, які ще не знайшли свою половинку, маємо хороші новини: зовсім скоро від твоєї самотності не залишиться і сліду!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

А в Козерогів березень буде дуже насиченим. Відразу кілька шанувальників вирішать раптово проявити активність, тож плануй побачення завчасно і стеж, щоб вони не заважали роботі. У березні є велика ймовірність саме кар’єрного зростання, тож не проґав свій шанс. Той, хто давно і по-справжньому хоче бути з тобою, дочекається в будь-якому випадку!

Водолій (21 січня 18 лютого)

Березень готує сюрпризи! І більшість із них як раз стосуються твого особистого життя. Настав час позбутися зайвих спогадів, залишити в минулому людей, які завдали болю, навчитися не давати треті і п’яті шанси тим, хто їх не гідний. Звільни в серці місце для нових почуттів, і вони дуже швидко з’являться у твоєму житті!

Риби (19 лютого – 20 березня)

Навіть не думай плисти за течією! Маєш шанс у березні кардинально змінити своє життя, і ти просто зобов’язана їм скористатися. Можливості будуть переслідувати тебе на кожному кроці: це може бути переїзд на нову квартиру, а може – випадкове знайомство в метро. Не сиди на місці, ходи в нові місця, навчайся нових речей і обов’язково знайомся з новими людьми. І побачиш, твоє життя зміниться на краще!

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