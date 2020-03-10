Навесні душа прагне змін. Збільшена кількість вітаміну Д налаштовує на сміливі рішення. І перше, що потрапляє під руку трансформацій, – волосся. Після скинутої шапки так і хочеться підставити весняному вітру свою оновлену та розкішну шевелюру. Та для підкорення світу варто обрати сприятливі дати, щоб не нашкодити здоров’ю волосся. Місячний календар стрижок на березень 2020 – твій найкращий порадник у реалізації грандіозних планів!

Волосся – джерело сили та енергії. Саме тому всі зміни, до яких ми їх вдаємо, впливають на наш стан та самопочуття. Будь-які маніпуляції з волоссям здатні змінити не лише зовнішній вигляд, але і все наше життя! Тому до питання вибору дня візиту до перукаря варто підходити відповідально. Ми підібрали найбільш оптимальні дні, коли волосся залишатиме свої сили та блиск незалежно від здійснених процедур.

Місячний календар на березень 2020: коли стригти волосся

2, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 31 – сприятливі дні, коли стрижка зробить тебе по-справжньому щасливою. Приємним бонусом стане те, що вона принесе вдачу в фінансовій та особистій сферах.

Місячний календар на лютий 2020: коли не варто стригти волосся

1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 28, 30 – остерігайся цих днів, бо волосся схильне до заповільненого росту та ламкості. Та не хвилюйся, наводити красу дозволяється. Наприклад, можеш відпочити у СПА чи зробити манікюр. До речі, за посиланням манікюр 2020: модні тенденції та ідеї на весь рік можеш обрати будь-який дизайн на нігтики, який сподобається.

Чи знайоме тобі одвічне питання вибору? Пряме волосся хочеться завити, кучеряшки – випрямити, з блондинки перефарбуватися в брюнетку і навпаки. Експериментувати з волоссям варто, якщо того потребує душа! Недарма ж кажуть: «волосся – не зуби, відросте». Аби процедури пішли на користь і не вводили тебе в сумніви, підбери для себе та свого волоссячка хороший день.

Місячний календар на січень 2020: коли фарбувати волосся

7, 8 та 25 березня 2020 – сприятливі дні для фарбування волосся! Більше того, ці дати просто зобов’язують дівчат відвідати салон, щоб у всій красі зустріти чудовий жіночий день! Сміливо можеш обирати будь-яку світлину моделі з крутою зачіскою з глянцу та втілювати у життя. Це ідеальні дні і для кардинальної зміни іміджу. Перукар буде з тобою на одній хвилі і прислухатиметься до всіх твоїх побажань.

Місячний календар на лютий 2020: коли не варто фарбувати волосся

1, 4, 5, 10, 11, 14, 19, 23, 24, 27, 28, 30 – невдалі дні для задуманих тобою маніпуляцій. Є ризик зіпсувати волосся та не досягти задуманого ефекту «вау»! Щоб оминути неприємності та залишити волоссячко слухняним та доглянутим, запишись до салону в інший день.

Раніше ми розповідали про моду 2020: які кольори будуть в тренді