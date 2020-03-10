Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для знаку Овен говорить: ми самі вибираємо думки, які будують наше подальше життя. Тому тобі необхідно розкласти по поличках усе, що твориться в твоїй голові. Відкинь заздрість і осуд, впусти світло в душу – і буде тобі щастя!

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для знаку Телець говорить: не сиди, склавши руки. Не заздри іншим, ліниво розвалившись на дивані. Ти здатна на все! Найскладніше – почати діяти. Решта залежить від наполегливості.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для знаку Близнюки говорить: успіх – це сума маленьких зусиль, повторюваних день за днем. Потрібно залишитися на роботі допізна? Внести маленьку правочку о третій годині ночі? Зроби це! Наприкінці тижня ти зрозумієш, що все було не дарма. Цього тижня висока працездатність принесе успіх!

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для знаку Рак говорить: те, що здається суворим випробуванням, може обернутися удачею. Тебе чекає ряд ситуацій, в яких доведеться відстоювати свої ідеї, доводити правоту. Іди до кінця, навіть якщо опонент в суперечці – начальник. Він оцінить твій стрижень і почне ще більше поважати.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для знаку Лев говорить: не все втрачено, й життя не закінчено, поки в тебе є хороша історія і друг, якому її можна розповісти. Зірки обіцяють знайомство з людиною, яка переверне твоє життя – в хорошому сенсі. Просто будь готова відкритися!

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для знаку Діва говорить: рухайся не до того, щоб досягти успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс. Зірки прогнозують високу результативність, але за однієї умови. Ти повинна не просто працювати «на автоматі», а любити те, що ти робиш!

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для знаку Телец говорить: насправді життя просте, але ми наполегливо його ускладнюємо. Зірки прогнозують приємні сюрпризи в особистому житті, які, на жаль, можуть негативно позначитися на ефективності твоєї роботи. Тобі необхідно знайти баланс.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для знаку Скорпіон говорить: краса у всьому, але не всім дано це бачити. Зірки обіцяють переворот свідомості, зміну життєвих орієнтирів і поглядів на життя. Ти подивишся на все по-іншому, і це принесе гармонію. Але будь готова: цей процес може виявитися досить болючим.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для знаку Стрілець говорить: весь тиждень тебе переслідуватиме удача! Кожен новий проект, кожна ідея і задумка закінчуватимуться запаморочливим успіхом. Лови фортуну за хвіст! Не лінуйся, не відкладай роботу на потім. Хто знає, чи будеш ти таким же щасливчиком наступного тижня.

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для знаку Козеріг говорить: перестань нервувати через дрібниці, не давай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся лише позитивними думками. Пам’ятай: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для знаку Водолій говорить: ти сама повинна стати тими змінами, які хочеш бачити в цьому світі. Спробуй! Ти здивуєшся, скільки добра отримаєш від Всесвіту. Він щедрий, коли бачить віддачу!

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня для знаку Риби говорить: успіх приходить тільки до тих, хто сміє намагатися. Так, ті, хто ризикують, іноді набивають шишки, але ті, хто не ризикують, ніколи не добираються до вершин. Подумай про це!

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