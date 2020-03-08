8 березня, День Весни, Міжнародний жіночий день – у цього свята багато назв. Воно з’явилося у 1977 році завдяки рішенню ООН й офіційно зветься Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. З часом сенси свята видозмінювалися: від віншування жінок, які працюють, до дня феміністок та антисексизму. 8 березня ще раз наголошують на рівності прав та оплати праці чоловіків і жінок, особливу увагу приділяють осучасненню підходів до розділення домашніх обов’язків та догляду за дітьми.

Мало хто обговорює такі серйозні теми в Міжнародний жіночий день. На рівні сім’ї чоловіки намагаються порадувати коханих: матерів, дружин, сестер, доньок та подруг. Вони влаштовують сюрпризи, дарують подарунки чи надсилають привітання із 8 березня. Спеціально для тебе ми підготували листівки з 8 березня з душевними словами, прикольні картинки з привітаннями з Днем весни. Обирай, яка до душі та радуй дорогих тобі жінок.

З прийдешнім святом!

Фото – pixabay.com, istock.com, google.com

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