Новий каналG.spaceЛАЙФХАКИПрикольні листівки і смс-привітання з 8 березня

Прикольні листівки і смс-привітання з 8 березня

8 березня

Святкові листівки та кращі привітання з 8 березня у віршах і прозі шукай у нашій добірці

8 березня вже стукає в двері. Ти напевно вже вибрала макіяж і манікюр до свята, написала wish list і тонко натякнула коханому про те, які квіти твої найулюбленіші! Саме час згадати, що з Днем весни варто привітати й близьких: бабусь, сестер, подруг, колег.

Щоб тобі не довелося довго думати над вітальними словами і обирати листівки, ми все зробили за тебе! Вибирай з нашої вибірки поздоровлень і листівок до 8 березня найкращі, і розсилай усім близьким!

8 березня

У світле та радісне свято жіноче

Матусю свою привітати я хочу.

Вона в мене добра, вона в мене гарна,

У домі ґаздиня вона бездоганна,

І слово підтримки для кожного має,

Та завжди в очах її посмішка сяє.

В цей день я для мами несу у руці

Яскравого сонця тонкі промінці,

І запах зелених, весняних гаїв,

І квіти з далеких, казкових лугів.

Зберу у долоні сріблясту росу

І рідній матусі її віднесу.

Дарую всю землю, ліси і моря!

Ти краща у світі! Матуся моя!

картинки з 8 березня

 

Восьме березня прийшло,

І вітання принесло!

Скажемо тобі ми слово:

Будь завжди-завжди здорова,

Посміхайся веселіше,

Нема бабусі красивіше!

 

поздоровлення у віршах з 8 березня

Бажаєм щастя і тепла,

Весни, усмішок, сонця,

Щоб доля світла увійшла

До кожного віконця.

Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

 

смс привітання з 8 березня

 

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

Й усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

 

8 березня

Милі жінки, дівчата, колеги, з 8 Березня! Будьте завжди готові до змін, надихайте своєю чарівністю людей, уривайтеся вихором в серця, завойовуйте щастя, пахуче, як квіти, налаштовуйтесь на хвилі успіху. Нехай незалежність і сила супроводжують, а впевненість обеззброює. Зі святом!

 

привітання з 8 березня

Вітаю зі святом весни! Бажаю сонця ясного на землі й наобрії, долі незрадливої, щедрої, доброї. Хай все задумане здійсниться, хай радістю дні розпочинаються!

 

листівки з 8 березня

Гордо палають троянди розкішні –

Найкращі з квіток,

Вітаючи щиро та ніжно

Найкращу з жінок.

смс привітання з 8 березня

Фото – iStock.com

Читай також:

Вітання з 8 березня: прикольні картинки та листівки

Привітання з 8 березня в прозі: оригінальні тексти

Куди піти в Києві 8 березня?

8 марта gspace лайфхак модные новости