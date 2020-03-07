Якщо ви хочете привітати кохану, маму, бабусю або подругу з 8 березня якось по-особливому, без заїжджених «щастя-здоров’я», вибирайте одне з наших оригінальних поздоровлень з міжнародним жіночим днем, і воно точно запам’ятається дорогим жінкам!

Нехай в цей день очі сяють щастям! Нехай у домі панує тепло і затишок, а близькі люди завжди будуть міцною опорою для всіх звершень! З 8 березня, найкрасивіша жінка, і нехай твоя краса розквітає з кожним днем ​​все сильніше.

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В день 8 березня бажаю щастя неймовірного, удачі у всіх починаннях, успіху та кар’єрного зростання. Нехай здоров’я буде міцним, а кохані люди – вірними. Бажаю, щоб квіти стояли у вазі кожен день, а не тільки у свята, і щоб любов створювала казку 24 години на добу 365 днів на рік!

З Міжнародним жіночим днем! Бажаємо, щоб всі мрії, навіть найсміливіші, скоріше справдилися. Щоб будинок – повна чаша, а любов – через край. Нехай у вікні завжди яскраво світить сонце і ніщо не затьмарює погоду вдома!

З 8 березня, дорогі жінки! Щастя, любові, успіхів і мирного неба треба головою! Нехай все вдається легко, поруч завжди буде міцне чоловіче плече, а всі мрії здійснюються немов за помахом чарівної палички!

Зі святом весни, квітковим і ніжним днем ​​- 8 березня! Бажаю, щоб завжди була можливість пробігтися по магазинах і скуповувати всі найкрасивіші сукенки світу. Нехай всі калорії йдуть в груди, а не залишаються на талії. І нехай завжди поруч будуть подружки, з якими можна влаштувати піжамну вечірку, а потім серед ночі зірватися на дискотеку і зустрічати світанок з вином в центральному парку!

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