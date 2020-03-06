Як зробити листівку на 8 Березня власноруч

Листівка своїми руками – оригінальний душевний знак уваги. Він символізує часточку любові, яку ти вклав (-ла), створюючи цей презент. Ми пропонуємо тобі зробити вітальну листівку з Днем весни мамі, бабусі, сестрі або подрузі. В хід підуть твоя фантазія і підручні засоби – папір, стрічки, фетр, картон та інші матеріали! Виглядатиме така листівка не гірше покупної, а от любові та емоцій з її допомогою можна передати значно більше.

Пам’ятаєш, як в дитинстві робили листівочки для мами з кольорового паперу? Вирізали різноманітні сердечка, складали тюльпанчики, фігурно обрізали куточки карток. Усі ці нехитрі прийоми можна використовувати, головне – вдало скомбінувати матеріали і бути дужеакуратним. Звісно, розводи клею і нерівні краї в дитинстві розчулювали маму: «дитинка ж старалася!». Але зараз це не пройде, тому варто бути максимально уважною та акуратною. Краще витратити на годину більше часу, але зробити все якісно, правда?

Папір для аплікацій та орігамі вибирай двосторонній, клей нанось за допомогою тонкої кисті, і стеж, щоб ножиці були завжди заточеними – так ти досягнеш ідеально рівних зрізів.

Можеш проявити більше фантазії і додати тканинні або фетрові деталі: такі комбінації виглядають яскраво і виграшно! Не забудь, що клей ПВА в такому випадку не підійде, завчасно підготуй спеціальним клей для тканини. Утім, клаптики тканини можна навіть пришити до паперу, це додасть листівці особливого шику.

Важливо правильно вибрати папір для основи листівки. Вона не має бути дуже тонким та занадто щільним. Товстий картон може зіграти проти тебе і зрадницьки погнутися або навіть зламатися на згині. Ідеально підійде папір для акварелі.

Якщо ти вирішила додати до листівки орігамі, стеж, щоб та сторона виробу, яку ти збираєшся приклеювати до картки, була повністю вкрита клеєм. Від цього залежить зносостійкість листівки: якщо куточки стирчатимуть, вони будуть постійно за все чіплятися, і є ризик, що приклеєний «журавлик» дуже скоро відпаде.

Як декор саморобної листівки можна використовувати що завгодно: намистини, стрічки, бісер, кристали, хутро, шматочки шкіри, сухі квіти, ґудзики тощо. Ці деталі можуть стати частиною оригінальної композиції, і зі звичайних дрібниць перетворитися на дивовижні квіти, химерних тварин – на все, на що вистачить твоєї фантазії!

Все більшої популярності набирає квілінг. Тонкі смужки паперу скручуютьу тугі «рулетики», з яких формують різноманітні фігури та тваринок. Смужки паперу можна нарізати самостійно чи придбати спеціальний набір в магазинах для творчості. Такі візерункиунки перетворять твою листівку на витвір мистецтва!

Ти можеш навіть прикрасити свій виріб вишивкою, зробивши в потрібних місцях дірочки. Вишивка на папері виглядає круто та незвично, обов’язково спробуй!

Як бачиш, зробити оригінальну листівку власноруч достатньо просто, головне – це бажання і трохи терпіння. І в тебе обов’язково вийде особливий подарунок для твоєї близької людини, який запам’ятається надовго!

Фото – iStock.com

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